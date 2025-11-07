У Верховній Раді підняли прапор Чехії на знак вдячності чеському народу, - Стефанчук
У Верховній Раді України підняли прапор Чехії. Це сталося через день після того, як новий спікер Палати депутатів парламенту Чехії, лідер правопопулістської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура розпорядився зняти з будівлі палати прапор України, який висів там від лютого 2022 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис спікера Руслана Стефанчука
Як заявив Стефанчук, прапор Чехії встановили на знак вдячності чеському народу "за величезну допомогу і підтримку України, яка зазнала ворожої російської агресії".
Думка Стефанчука
"Як і мільйони українців й українок, я ніколи не забуду гостинно наданий чехами притулок і захист для наших людей. Українські прапори по всій Чехії. Мужній візит у квітні 2022 року до прифронтового Києва спікера чеського Сенату Мілоша Вистрчіла. Рішучість спікерки Палати депутатів Маркети Пекарової Адамової і Кримську платформу в Празі. Чеську ініціативу. Кожного і кожну з вас, хто до сьогодні з нами, дорогі чехи", - наголосив Стефанчук.
А ще я хочу, щоб ми завжди пам’ятали про злочинну роль Москви в розділі Чехословаччини у 1938-му і про втоплену нею ж у крові Празьку весну вже в 1968-му. Бо, як сказав перший президент сучасної Чеської Республіки Вацлав Гавел: "Росія, звичайно, й досі не знає, де її кордони", – написав Стефанчук.
Боротьба за український стяг у Чехії
- У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.
- Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.
Посол України у Чехії Василь Зварич подякував чехам за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томіо Окамура прибрав український прапор із фасаду будівлі.
Фракції ODS, STAN та Партії піратів повісили три українські прапори на будівлю Палати депутатів Чехії у відповідь на рішення спікера Томіо Окамури зняти попередній.
