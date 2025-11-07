У Верховній Раді підняли прапор Чехії на знак вдячності чеському народу, - Стефанчук

У Верховній Раді України підняли прапор Чехії. Це сталося через день після того, як новий спікер Палати депутатів парламенту Чехії, лідер правопопулістської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура розпорядився зняти з будівлі палати прапор України, який висів там від лютого 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис спікера Руслана Стефанчука

Як заявив Стефанчук, прапор Чехії встановили на знак вдячності чеському народу "за величезну допомогу і підтримку України, яка зазнала ворожої російської агресії".

Думка Стефанчука

"Як і мільйони українців й українок, я ніколи не забуду гостинно наданий чехами притулок і захист для наших людей. Українські прапори по всій Чехії. Мужній візит у квітні 2022 року до прифронтового Києва спікера чеського Сенату Мілоша Вистрчіла. Рішучість спікерки Палати депутатів Маркети Пекарової Адамової і Кримську платформу в Празі. Чеську ініціативу. Кожного і кожну з вас, хто до сьогодні з нами, дорогі чехи", - наголосив Стефанчук.

Дивіться також: У Чехії над парламентом з’явились три прапори України. ФОТО

А ще я хочу, щоб ми завжди пам’ятали про злочинну роль Москви в розділі Чехословаччини у 1938-му і про втоплену нею ж у крові Празьку весну вже в 1968-му. Бо, як сказав перший президент сучасної Чеської Республіки Вацлав Гавел: "Росія, звичайно, й досі не знає, де її кордони", – написав Стефанчук.

Читайте: Лише 15% чехів вірять у перемир’я між Росією та Україною найближчим часом, - опитування

Боротьба за український стяг у Чехії