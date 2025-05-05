Лише 15% чехів вірять у перемир’я між Росією та Україною найближчим часом, - опитування

Понад дві третини громадян Чехії, як і раніше, віддають перевагу якнайшвидшому припиненню бойових дій в Україні, навіть якщо це може означати втрату деяких українських територій.

Про це свідчать результати опитування аналітичного центру STEM, повідоляє Цензор.НЕТ.

Так, 70% чехів вважають, що Чехія повинна підтримувати швидке закінчення бойових дій в Україні, а решта 30% – що має підтримувати Україну, допоки вона не поверне контроль над окупованими територіями.

Автори дослідження зауважують, що ці показники суттєво не змінювались із червня 2023 року, відколи проводять опитування.

Водночас чехи не обовʼязково вважають сценарій швидкого завершення війни реалістичним. Лише 15% оцінюють як імовірне перемирʼя між Україною і Росією найближчим часом, а понад 70% – як малоймовірне.

Також, як зазначають у STEM, на тлі кроків адміністрації Дональда Трампа серед респондентів зростає підтримка нарощування європейських зусиль щодо повномасштабної війни РФ проти України.

Наприклад, дипломатичне втручання Європи з метою захисту інтересів України на шкоду інтересам Росії підтримує більшість чехів (54%), 30% проти, а 17% не визначилися.

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