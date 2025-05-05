Лишь 15% чехов верят в перемирие между Россией и Украиной в ближайшее время, - опрос

Более двух третей граждан Чехии по-прежнему предпочитают скорейшее прекращение боевых действий в Украине, даже если это может означать потерю некоторых украинских территорий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра STEM, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, 70% чехов считают, что Чехия должна поддерживать быстрое окончание боевых действий в Украине, а остальные 30% - что должна поддерживать Украину, пока она не вернет контроль над оккупированными территориями.

Авторы исследования отмечают, что эти показатели существенно не менялись с июня 2023 года, с тех пор как проводят опрос.

В то же время чехи не обязательно считают сценарий быстрого завершения войны реалистичным. Лишь 15% оценивают как вероятное перемирие между Украиной и Россией в ближайшее время, а более 70% - как маловероятное.

Также, как отмечают в STEM, на фоне шагов администрации Дональда Трампа среди респондентов растет поддержка наращивания европейских усилий относительно полномасштабной войны РФ против Украины.

Например, дипломатическое вмешательство Европы с целью защиты интересов Украины в ущерб интересам России поддерживает большинство чехов (54%), 30% против, а 17% не определились.

Читайте также: Чехия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, - Липавский