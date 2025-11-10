Новини Ставлення чехів до війни в Україні
Прапори України є символом солідарності. Для Чехії було б гірше припинити допомогу, - Павел

Президент Чехії Петр Павел виступив проти зняття прапорів України

Президент Чехії Петр Павел вважає, що прапори України як символ солідарності повинні й надалі залишатися на держустановах. Для країни буде гірше припинення фінансової допомоги Києву.

Про це він сказав у коментарі ČTK, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Павела

Чеський лідер нагадав, що українські прапори в Чехії вивісили "як символ солідарності з країною, яка була атакована агресивною державою".

"Я думаю, що в цьому нічого не змінилося. Україна все ще є об'єктом російської агресії, і доки не буде укладено мирної угоди, наша солідарність з нею не повинна слабшати", - зауважив він.

Однак, наголосив Павел, більшої шкоди завдала б зміна позиції Чехії щодо допомоги Україні.

"Чи то матеріальна, фінансова, військова чи будь-яка інша допомога, це мало б прямий вплив на загибель людей, поранення, матеріальні збитки. Я переконаний, що наша допомога повинна продовжуватися, тому що це не тільки солідарність з Україною, але й вираження цінностей, за якими ми, як демократична країна, повинні стояти", - додав він.

Боротьба за український стяг у Чехії

  • У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.
  • Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

  • Посол України у Чехії Василь Зварич подякував чехам за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томіо Окамура прибрав український прапор із фасаду будівлі.

  • Фракції ODS, STAN та Партії піратів повісили три українські прапори на будівлю Палати депутатів Чехії у відповідь на рішення спікера Томіо Окамури зняти попередній.

відчуття що ця краіна - вмирає.
10.11.2025 20:02 Відповісти
...котам ідеальною є Туреччина... Стамбул...
10.11.2025 20:24 Відповісти
Як туди потрапити?
10.11.2025 20:29 Відповісти
У тваринному світі все простіше. Інший вид не допускають у свою зграю. Бо це небезпечно для існування зграї. Підсвідомість тварин потужніша.
10.11.2025 20:14 Відповісти
Пан Петер Павел - повага!
10.11.2025 20:40 Відповісти
 
 