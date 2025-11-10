Прапори України є символом солідарності. Для Чехії було б гірше припинити допомогу, - Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що прапори України як символ солідарності повинні й надалі залишатися на держустановах. Для країни буде гірше припинення фінансової допомоги Києву.

Про це він сказав у коментарі ČTK, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Павела

Чеський лідер нагадав, що українські прапори в Чехії вивісили "як символ солідарності з країною, яка була атакована агресивною державою".

"Я думаю, що в цьому нічого не змінилося. Україна все ще є об'єктом російської агресії, і доки не буде укладено мирної угоди, наша солідарність з нею не повинна слабшати", - зауважив він.

Однак, наголосив Павел, більшої шкоди завдала б зміна позиції Чехії щодо допомоги Україні.

"Чи то матеріальна, фінансова, військова чи будь-яка інша допомога, це мало б прямий вплив на загибель людей, поранення, матеріальні збитки. Я переконаний, що наша допомога повинна продовжуватися, тому що це не тільки солідарність з Україною, але й вираження цінностей, за якими ми, як демократична країна, повинні стояти", - додав він.

Боротьба за український стяг у Чехії

У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.

Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

Посол України у Чехії Василь Зварич подякував чехам за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томіо Окамура прибрав український прапор із фасаду будівлі.

Фракції ODS, STAN та Партії піратів повісили три українські прапори на будівлю Палати депутатів Чехії у відповідь на рішення спікера Томіо Окамури зняти попередній.

