Новий глава МВС Чехії Метнар наказав зняти прапор України з будівлі міністерства
З будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії зняли український прапор. Відповідне розпорядження видав новий очільник відомства Любомир Метнар.
Про це пише портал Novinky, інформує Цензор.НЕТ.
Прапор України зняли
За словами речника чеського МВС Ондржея Кратошки, новий міністр наказав зняти український прапор з будівлі міністерства внутрішніх справ Чехії.
"Міністр внутрішніх справ вирішив, що перед входом до будівлі міністерства будуть вивішені чеський прапор і прапор Європейського Союзу. Прапори інших держав, як сьогодні, наприклад, словацький, будуть вивішуватися з нагоди важливих державних візитів, знаменних річниць тощо",- розповів речник.
Символ солідарності
Видання нагадує, що прапори України були вивішені на громадських будівлях Чехії як символ солідарності з Україною, яка у 2022 році зазнала повномасштабного вторгнення Росії.
Втім партії новоствореної чеської коаліції вже під час передвиборчої кампанії давали зрозуміти, що хочуть це змінити.
Що передувало
- У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.
- Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.
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