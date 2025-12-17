Новий глава МВС Чехії Метнар наказав зняти прапор України з будівлі міністерства

З будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії зняли український прапор. Відповідне розпорядження видав новий очільник відомства Любомир Метнар.

Про це пише портал Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прапор України зняли

За словами речника чеського МВС Ондржея Кратошки, новий міністр наказав зняти український прапор з будівлі міністерства внутрішніх справ Чехії.

"Міністр внутрішніх справ вирішив, що перед входом до будівлі міністерства будуть вивішені чеський прапор і прапор Європейського Союзу. Прапори інших держав, як сьогодні, наприклад, словацький, будуть вивішуватися з нагоди важливих державних візитів, знаменних річниць тощо",- розповів речник.

Читайте також: Прапори України є символом солідарності. Для Чехії було б гірше припинити допомогу, - Павел

Символ солідарності

Видання нагадує, що прапори України були вивішені на громадських будівлях Чехії як символ солідарності з Україною, яка у 2022 році зазнала повномасштабного вторгнення Росії.

Втім партії новоствореної чеської коаліції вже під час передвиборчої кампанії давали зрозуміти, що хочуть це змінити.

Дивіться також: У Чехії над парламентом з’явились три прапори України. ФОТО

Що передувало

У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.

Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

Читайте також: Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України. Наша скарбниця порожня, - Бабіш