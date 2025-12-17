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Новини Ставлення чехів до війни в Україні
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Новий глава МВС Чехії Метнар наказав зняти прапор України з будівлі міністерства

МВС Чехії

З будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії зняли український прапор. Відповідне розпорядження видав новий очільник відомства Любомир Метнар.

Про це пише портал Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

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Прапор України зняли

За словами речника чеського МВС Ондржея Кратошки, новий міністр наказав зняти український прапор з будівлі міністерства внутрішніх справ Чехії.

"Міністр внутрішніх справ вирішив, що перед входом до будівлі міністерства будуть вивішені чеський прапор і прапор Європейського Союзу. Прапори інших держав, як сьогодні, наприклад, словацький, будуть вивішуватися з нагоди важливих державних візитів, знаменних річниць тощо",- розповів речник.

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Символ солідарності

Видання нагадує, що прапори України були вивішені на громадських будівлях Чехії як символ солідарності з Україною, яка у 2022 році зазнала повномасштабного вторгнення Росії.

Втім партії новоствореної чеської коаліції вже під час передвиборчої кампанії давали зрозуміти, що хочуть це змінити.

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Що передувало

  • У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.
  • Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

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Автор: 

прапор (526) Чехія (1842)
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Топ коментарі
+11
Чехи обирали депутатів для себе, а не для сусідньої країни , нам ніхто нічим не зобов'язаний
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17.12.2025 17:26 Відповісти
+8
У кожної країни свої пріорітети. І їх потрібно поважати. Коли Україна не поважає власні символи, коли купа антиукраїнських сил і держава не реагує, то що хотіти від інших країн, хлопці приземліться до землі!
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17.12.2025 17:24 Відповісти
+7
коротка па'ять вже забули 1968
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17.12.2025 17:25 Відповісти

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