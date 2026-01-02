МЗС Чехії розкритикувало заяви посла України Зварича щодо антиукраїнської промови Окамури: Сибіга відповів
Глава МЗС Чехії Петр Мацінка вважає "недоречними" коментарі українського посла Василя Зварича на адресу спікера чеського парламенту Томіо Окамури. Той у своєму новорічному зверненні назвав оточення президента України Володимира Зеленського "хунтою".
Свою заяву Мацінка оприлюднив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Заява МЗС Чехії
"Я не вважаю за доцільне, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних діячів Чеської Республіки. Якщо будь-яка дипломатична місія має застереження або питання, для цього існують стандартні дипломатичні канали", - написав Мацінка.
Він додав, що "чеська політика є справою чеських громадян та їхніх демократично обраних представників".
Реакція МЗС України
У відповідь на це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що усім українським послам "доручено захищати гідність України", а тому посол в Чехії Василь Зварич вчинив "абсолютно правильно", коли відреагував на "обурливі образи" спікера Окамури.
Крім того, як наголосив Сибіга, зробив він це "абсолютно дипломатично".
"Тому я відкидаю такі повчання і натомість закликаю нового чеського колегу до конструктивного діалогу задля зміцнення взаємовигідного українсько-чеського стратегічного партнерства", - наголосив глава української дипломатії.
Що передувало?
- У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського".
Згодом посол України в Чехії Василь Зварич назвав висловлення спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу України та українців "образливими й сповненими ненависті". Дипломат висловив очікування, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам Окамури "належну оцінку".
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Коли від тебе очікувати виправдовування куйла?
... і я не захищаю зелень. Просто не справа кацапських хвойд критикувати стан справ в Україні. Це можуть робити тільки друзі України, які допомагають. Та окамура на друга не тягне...