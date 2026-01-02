МЗС Чехії розкритикувало заяви посла України Зварича щодо антиукраїнської промови Окамури: Сибіга відповів

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка вважає "недоречними" коментарі українського посла Василя Зварича на адресу спікера чеського парламенту Томіо Окамури. Той у своєму новорічному зверненні назвав оточення президента України Володимира Зеленського "хунтою".

Свою заяву Мацінка оприлюднив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява МЗС Чехії

"Я не вважаю за доцільне, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних діячів Чеської Республіки. Якщо будь-яка дипломатична місія має застереження або питання, для цього існують стандартні дипломатичні канали", - написав Мацінка.

Він додав, що "чеська політика є справою чеських громадян та їхніх демократично обраних представників".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чеська опозиція вимагає звільнення спікера парламенту Окамури за антиукраїнську новорічну промову

Реакція МЗС України

У відповідь на це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що усім українським послам "доручено захищати гідність України", а тому посол в Чехії Василь Зварич вчинив "абсолютно правильно", коли відреагував на "обурливі образи" спікера Окамури.

Крім того, як наголосив Сибіга, зробив він це "абсолютно дипломатично".

"Тому я відкидаю такі повчання і натомість закликаю нового чеського колегу до конструктивного діалогу задля зміцнення взаємовигідного українсько-чеського стратегічного партнерства", - наголосив глава української дипломатії.

Читайте також: Посол Зварич відреагував на зняття українського прапора з будівлі чеського МВС

Що передувало?

У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського".

Згодом посол України в Чехії Василь Зварич назвав висловлення спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу України та українців "образливими й сповненими ненависті". Дипломат висловив очікування, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам Окамури "належну оцінку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий глава МВС Чехії Метнар наказав зняти прапор України з будівлі міністерства