МИД Чехии раскритиковал заявления посла Украины Зварича относительно антиукраинской речи Окамуры: Сибига ответил
Глава МИД Чехии Петр Мацинка считает "неуместными" комментарии украинского посла Василия Зварича в адрес спикера чешского парламента Томио Окамуры. Тот в своем новогоднем обращении назвал окружение президента Украины Владимира Зеленского "хунтой".
Свое заявление Мацинка обнародовал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Заявление МИД Чехии
"Я не считаю целесообразным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных деятелей Чешской Республики. Если у какой-либо дипломатической миссии есть оговорки или вопросы, для этого существуют стандартные дипломатические каналы", - написал Мацинка.
Он добавил, что "чешская политика является делом чешских граждан и их демократически избранных представителей".
Реакция МИД Украины
В ответ на это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что всем украинским послам "поручено защищать достоинство Украины", а потому посол в Чехии Василий Зварич поступил "абсолютно правильно", когда отреагировал на "возмутительные оскорбления" спикера Окамуры.
Кроме того, как подчеркнул Сибига, он сделал это "абсолютно дипломатично".
"Поэтому я отвергаю такие наставления и вместо этого призываю нового чешского коллегу к конструктивному диалогу для укрепления взаимовыгодного украинско-чешского стратегического партнерства", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
Что предшествовало?
- В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".
Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли від тебе очікувати виправдовування куйла?
... і я не захищаю зелень. Просто не справа кацапських хвойд критикувати стан справ в Україні. Це можуть робити тільки друзі України, які допомагають. Та окамура на друга не тягне...
Але ж буде дивно, якщо кацапські хвойди будуть приймати участь у науковій діяльності у цій науці... окрім як піддослідні.
В тому, що він не сторона, яка може це коментувати.
Щоб особливо обдаровані зрозуміли, представлю коментар під іншим кутом.
У новорічній промові Куйло закликав ЄС зупинити надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського"
Я вважаю, що такі діячі не можуть критикувати стан справ в Україні.
Ти читав про реакцію інших політичних сил і діячів Чехії на цю заяву? Читав, що буде збір підписів для обговорення звільнення окамури?
Ти вважаєш, що вони тупіші за тебе?
Тих, хто працює на кацапів, визначаю по діям і стилям заяв.
Розумієш різницю між критикою тих, хто допомагає Україні і тих, хто на стороні кацапів?? Критика від орбана, фіцо для тебе теж норма?
Ну а це просто перл.) Тих, хто працює на кацапів, визначаю по діям і стилям заяв.
Добре. Концерт закінчено. Хай щастить.
Україна ж не казала що чехи вибрали якогось баригу-одігарха? А чому, хіба це не правда? А що Трамп клоун в деменції? А Ердоган взагалі диктатор майже як *****? Так чого хтось інший думає що може смердіти про нашу країну коли його ніхто не питає?🤧
а до чого тут японці?
Яке взагалі їй - до України діло ?? Два дні поспіль , у чеських посадовців ( і не тільки в чеських , а і в словацьких ) на язиці - Україна !! Що це за - йклмн ?? Загавкали одночасно , як по команді .. Схоже кацапня під Новий рік - рясно задонатила декому !!
Наша влада це - наші проблеми ,, це українці можуть називати її як їм заманеться , а всяка забугорна срань нехай стулить рота !!
Окамура- на підсосі москви. У нього завдання- вкинути провокативну заяву, знаючи, що Бонявнік дурний і злепам'ятний і що Сібіга влізе у скандал, що припинить Чеську ініціативу попостачанню снарядів.
Вийшло у моцкви як по нотам...
Розрахунок на ідиотизм українських посадовців.