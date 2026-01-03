МИД Чехии раскритиковал заявления посла Украины Зварича относительно антиукраинской речи Окамуры: Сибига ответил

Глава МИД Чехии Петр Мацинка считает "неуместными" комментарии украинского посла Василия Зварича в адрес спикера чешского парламента Томио Окамуры. Тот в своем новогоднем обращении назвал окружение президента Украины Владимира Зеленского "хунтой".

Свое заявление Мацинка обнародовал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Заявление МИД Чехии

"Я не считаю целесообразным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных деятелей Чешской Республики. Если у какой-либо дипломатической миссии есть оговорки или вопросы, для этого существуют стандартные дипломатические каналы", - написал Мацинка.

Он добавил, что "чешская политика является делом чешских граждан и их демократически избранных представителей".

Реакция МИД Украины

В ответ на это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что всем украинским послам "поручено защищать достоинство Украины", а потому посол в Чехии Василий Зварич поступил "абсолютно правильно", когда отреагировал на "возмутительные оскорбления" спикера Окамуры.

Кроме того, как подчеркнул Сибига, он сделал это "абсолютно дипломатично".

"Поэтому я отвергаю такие наставления и вместо этого призываю нового чешского коллегу к конструктивному диалогу для укрепления взаимовыгодного украинско-чешского стратегического партнерства", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Что предшествовало?

В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".

Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".

