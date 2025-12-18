Посол Зварич отреагировал на снятие украинского флага со здания чешского МВД

Посол Украины в Чехии Василий Зварич выразил сожаление по поводу решения чешского министра внутренних дел Любомира Метнара снять украинский флаг со здания министерства. В то же время он подчеркнул, что эта ситуация не повлияла на отношение к Чехии и чешскому народу как "одному из ключевых партнеров Украины".

Об этом дипломат написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение принято к сведению

"Мы приняли к сведению решение новоназначенного министра внутренних дел Чешской Республики оставить на здании министерства только флаги Чешской Республики и Европейского Союза. Это, бесспорно, является суверенным решением", - заявил Зварич.

Читайте также: Новый спикер парламента Чехии Окамура приказал снять флаг Украины с госздания

Флаг стал символом солидарности

Посол отметил, что украинский флаг, который с 2022 года развевался на здании министерства внутренних дел, "стал мощным символом солидарности чешского общества с украинским народом, подвергшимся брутальной российской агрессии".

Кроме этого, по словам Зварича, флаг также олицетворял солидарность с международным правом и основополагающими принципами территориальной целостности, свободы и государственного суверенитета — ценностями, которые являются определяющими и для Чешской Республики.

"Мы искренне благодарны всем, кто в свое время поддержал именно такое проявление солидарности с Украиной", — заявил дипломат.

"Нам по-человечески действительно грустно воспринимать решение о снятии украинского флага с государственного здания Чехии. Для украинцев флаг — это также символ памяти Героев, которые отдали жизнь, защищая от российской неоимперской агрессии не только Украину, но и безопасность всей Европы, в том числе и безопасность Чешской Республики. Кроме того, сегодня, как и в 2022 году, единство и солидарность демократических обществ остаются чрезвычайно важными на фоне продолжающейся агрессии России против Украины и всей Европы", - сказал Зварич.

Смотрите также: В Чехии над парламентом появились три флага Украины. ФОТО

Чехия остается ключевым партнером

Посол подчеркнул, что несмотря на решение Метнара, Чехия и чешский народ остаются одними из ключевых партнеров Украины.

"При этом мы убеждены, что настоящая поддержка измеряется конкретными действиями, и Чешская Республика и чешский народ остаются одними из ключевых партнеров Украины. Мы искренне благодарны чешскому правительству и гражданам Чехии за последовательную поддержку Украины и за приверженность ценностям свободы и принципам международного права, независимости и государственного суверенитета", - говорится в заявлении Зварича.

Напомним, что со здания Министерства внутренних дел Чехии сняли украинский флаг. Соответствующее распоряжение издал новый глава ведомства Любомир Метнар.

Что предшествовало

В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять со здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.

Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

Читайте также: Флаги Украины являются символом солидарности. Для Чехии было бы хуже прекратить помощь, - Павел