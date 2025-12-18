Посол Зварич відреагував на зняття українського прапора з будівлі чеського МВС
Посол України в Чехії Василь Зварич висловив жаль через рішення чеського міністра внутрішніх справ Любомира Метнара зняти український прапор з будівлі міністерства. Водночас він наголосив, що ця ситуація не вплинула на ставлення до Чехії та чеського народу як "одних із ключових партнерів України".
Про це дипломат написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення взято до відома
"Ми взяли до відома рішення новопризначеного міністра внутрішніх справ Чеської Республіки залишити на будівлі міністерства лише прапори Чеської Республіки та Європейського Союзу. Це, безперечно, є суверенним рішенням", - заявив Зварич.
Прапор став символом солідарності
Посол зазначив, що український прапор, який з 2022 року майорів на будівлі міністерства внутрішніх справ, "став потужним символом солідарності чеського суспільства з українським народом, що зазнав брутальної російської агресії".
Крім цього, за словами Зварича, прапор також уособлював солідарність із міжнародним правом та основоположними принципами територіальної цілісності, свободи і державного суверенітету — цінностями, які є визначальними і для Чеської Республіки.
"Ми щиро вдячні всім, хто свого часу підтримав саме такий прояв солідарності з Україною", - заявив дипломат.
"Нам по-людськи справді сумно сприймати рішення про зняття українського прапора з державної будівлі Чехії. Для українців прапор — це також символ пам’яті Героїв, які віддали життя, захищаючи від російської неоімперської агресії не лише Україну, а й безпеку всієї Європи, зокрема й безпеку Чеської Республіки. Крім того, сьогодні, як і у 2022 році, єдність і солідарність демократичних суспільств залишаються надзвичайно важливими на тлі триваючої агресії Росії проти України та всієї Європи", - сказав Зварич.
Чехія залишається ключовим партнером
Посол наголосив, що попри рішення Метнара, Чехія та чеський народ залишаються одними з ключових партнерів України.
"При цьому ми переконані, що справжня підтримка вимірюється конкретними діями, і Чеська Республіка та чеський народ залишаються одними з ключових партнерів України. Ми щиро вдячні чеському уряду та громадянам Чехії за послідовну підтримку України та за відданість цінностям свободи і принципам міжнародного права, незалежності й державного суверенітету", - сказано в заяві Зварича.
- Нагадаємо, що з будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії зняли український прапор. Відповідне розпорядження видав новий очільник відомства Любомир Метнар.
Що передувало
- У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.
- Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.
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