Посол Зварич відреагував на зняття українського прапора з будівлі чеського МВС

Посол України в Чехії Василь Зварич висловив жаль через рішення чеського міністра внутрішніх справ Любомира Метнара зняти український прапор з будівлі міністерства. Водночас він наголосив, що ця ситуація не вплинула на ставлення до Чехії та чеського народу як "одних із ключових партнерів України".

Про це дипломат написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення взято до відома

"Ми взяли до відома рішення новопризначеного міністра внутрішніх справ Чеської Республіки залишити на будівлі міністерства лише прапори Чеської Республіки та Європейського Союзу. Це, безперечно, є суверенним рішенням", - заявив Зварич.

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Прапор став символом солідарності

Посол зазначив, що український прапор, який з 2022 року майорів на будівлі міністерства внутрішніх справ, "став потужним символом солідарності чеського суспільства з українським народом, що зазнав брутальної російської агресії".

Крім цього, за словами Зварича, прапор також уособлював солідарність із міжнародним правом та основоположними принципами територіальної цілісності, свободи і державного суверенітету — цінностями, які є визначальними і для Чеської Республіки.

"Ми щиро вдячні всім, хто свого часу підтримав саме такий прояв солідарності з Україною", - заявив дипломат.

"Нам по-людськи справді сумно сприймати рішення про зняття українського прапора з державної будівлі Чехії. Для українців прапор — це також символ пам’яті Героїв, які віддали життя, захищаючи від російської неоімперської агресії не лише Україну, а й безпеку всієї Європи, зокрема й безпеку Чеської Республіки. Крім того, сьогодні, як і у 2022 році, єдність і солідарність демократичних суспільств залишаються надзвичайно важливими на тлі триваючої агресії Росії проти України та всієї Європи", - сказав Зварич.

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Чехія залишається ключовим партнером

Посол наголосив, що попри рішення Метнара, Чехія та чеський народ залишаються одними з ключових партнерів України.

"При цьому ми переконані, що справжня підтримка вимірюється конкретними діями, і Чеська Республіка та чеський народ залишаються одними з ключових партнерів України. Ми щиро вдячні чеському уряду та громадянам Чехії за послідовну підтримку України та за відданість цінностям свободи і принципам міжнародного права, незалежності й державного суверенітету", - сказано в заяві Зварича.

Нагадаємо, що з будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії зняли український прапор. Відповідне розпорядження видав новий очільник відомства Любомир Метнар.

Що передувало

У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.

Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

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