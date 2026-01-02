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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
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Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України

бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш обіцяє ретельно вивчити ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України та інші проєкти Міністерства оборони держави.

Про це глава уряду сказав у інтерв’ю виданню Denik, передає Цензор.НЕТ.

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Заява чеського прем'єра

Бабіш стверджує, що вперше дізнався про деталі ініціативи щодо боєприпасів на зустрічі з директором Агентства міжурядового оборонного співробітництва 22 грудня, а 7 січня це питання буде предметом засідання Ради державної безпеки Чехії.

"Можливо, ця (ініціатива - ред.) й добра річ, але я хочу переконатися, що це робиться прозоро і що немає корупції. І що ніхто не експлуатує війну за рахунок України та союзних бюджетів. У будь-якому разі, найважливіше – припинити конфлікт", - заявив політик.

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Бабіш також повідомив про плани переглянути контракт на придбання винищувачів F-35.

Раніше у Міноборони Чехії заявляли, що країна продовжуватиме "снарядну ініціативу", а завдяки закупівлі F-35 чеська армія вийде на вищий рівень –– це дозволить відправляти зброю Україні.

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  • Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Чехії отримало завдання підготувати документи щодо надання допомоги Україні.

Що передувало?

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боєприпаси (2427) Чехія (1852) Бабіш Андрей (84)
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Топ коментарі
+18
Якщо чуєш слово «конфлікт»- дій по законам війни. Знай, це ворог.
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02.01.2026 19:03 Відповісти
+13
Старі комістичні шльондри - Меркель, Бабіш, угорсько словацікькі продажні барани.

Треба було заборонити їм всім займатись будь-якою роботою крім підмітання доріг
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02.01.2026 18:57 Відповісти
+11
Мразота кацапська.
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02.01.2026 18:59 Відповісти

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