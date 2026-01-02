Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш обіцяє ретельно вивчити ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України та інші проєкти Міністерства оборони держави.
Про це глава уряду сказав у інтерв’ю виданню Denik, передає Цензор.НЕТ.
Заява чеського прем'єра
Бабіш стверджує, що вперше дізнався про деталі ініціативи щодо боєприпасів на зустрічі з директором Агентства міжурядового оборонного співробітництва 22 грудня, а 7 січня це питання буде предметом засідання Ради державної безпеки Чехії.
"Можливо, ця (ініціатива - ред.) й добра річ, але я хочу переконатися, що це робиться прозоро і що немає корупції. І що ніхто не експлуатує війну за рахунок України та союзних бюджетів. У будь-якому разі, найважливіше – припинити конфлікт", - заявив політик.
Бабіш також повідомив про плани переглянути контракт на придбання винищувачів F-35.
Раніше у Міноборони Чехії заявляли, що країна продовжуватиме "снарядну ініціативу", а завдяки закупівлі F-35 чеська армія вийде на вищий рівень –– це дозволить відправляти зброю Україні.
- Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Чехії отримало завдання підготувати документи щодо надання допомоги Україні.
Що передувало?
- Раніше Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
- Президент Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.
- Рада національної безпеки Чехії 7 січня обговорить майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба було заборонити їм всім займатись будь-якою роботою крім підмітання доріг