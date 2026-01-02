Бабиш пообещал пересмотреть инициативу Чехии относительно закупок боеприпасов для Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обещает тщательно изучить инициативу по закупке боеприпасов для Украины и другие проекты Министерства обороны государства.

Об этом глава правительства сказал в интервью изданию Denik, передает Цензор.НЕТ.

Заявление чешского премьера

Бабиш утверждает, что впервые узнал о деталях инициативы по боеприпасам на встрече с директором Агентства межправительственного оборонного сотрудничества 22 декабря, а 7 января этот вопрос будет предметом заседания Совета государственной безопасности Чехии.

"Возможно, эта (инициатива. - Ред.) и хорошая вещь, но я хочу убедиться, что это делается прозрачно и что нет коррупции. И что никто не эксплуатирует войну за счет Украины и союзных бюджетов. В любом случае, самое важное - прекратить конфликт", - заявил политик.

Бабиш также сообщил о планах пересмотреть контракт на приобретение истребителей F-35.

Ранее в Минобороны Чехии заявляли, что страна будет продолжать "снарядную инициативу", а благодаря закупке F-35 чешская армия выйдет на более высокий уровень – это позволит отправлять оружие Украине.

Напомним, накануне Министерство обороны Чехии получило задание подготовить документы по оказанию помощи Украине.

Что предшествовало?

Ранее Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Президент Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.

Совет национальной безопасности Чехии 7 января обсудит будущее чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов.

