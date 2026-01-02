РУС
Бабиш пообещал пересмотреть инициативу Чехии относительно закупок боеприпасов для Украины

бабіш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обещает тщательно изучить инициативу по закупке боеприпасов для Украины и другие проекты Министерства обороны государства.

Об этом глава правительства сказал в интервью изданию Denik, передает Цензор.НЕТ.

Заявление чешского премьера

Бабиш утверждает, что впервые узнал о деталях инициативы по боеприпасам на встрече с директором Агентства межправительственного оборонного сотрудничества 22 декабря, а 7 января этот вопрос будет предметом заседания Совета государственной безопасности Чехии.

"Возможно, эта (инициатива. - Ред.) и хорошая вещь, но я хочу убедиться, что это делается прозрачно и что нет коррупции. И что никто не эксплуатирует войну за счет Украины и союзных бюджетов. В любом случае, самое важное - прекратить конфликт", - заявил политик.

Бабиш также сообщил о планах пересмотреть контракт на приобретение истребителей F-35.

Ранее в Минобороны Чехии заявляли, что страна будет продолжать "снарядную инициативу", а благодаря закупке F-35 чешская армия выйдет на более высокий уровень – это позволит отправлять оружие Украине.

  • Напомним, накануне Министерство обороны Чехии получило задание подготовить документы по оказанию помощи Украине.

Что предшествовало?

боеприпасы (2447) Чехия (1866) Бабиш Андрей (54)
Топ комментарии
+5
Якщо чуєш слово «конфлікт»- дій по законам війни. Знай, це ворог.
показать весь комментарий
02.01.2026 19:03 Ответить
+3
Старі комістичні шльондри - Меркель, Бабіш, угорсько словацікькі продажні барани.

Треба було заборонити їм всім займатись будь-якою роботою крім підмітання доріг
показать весь комментарий
02.01.2026 18:57 Ответить
+3
Мразота кацапська.
показать весь комментарий
02.01.2026 18:59 Ответить
Ну от про які гарантії можна взагалі говорити якщо сьогодні вони дали гарантії а завтра до влати прийде кацапська мразота яка все відмінить. Да даже при сьогоднішніх правителях смішно говорити про гарантії так як всі так звані гаранти до всерачки бояться ескалації і Сосію. Чи хтось вірить що коли рашисти полізуть знову Європа випустить ракети по моцкві? Все на що можна сподіватись це щоб так звані гаранти передали нам весь запас своєї зброї і дали право на її застосування Україною
показать весь комментарий
02.01.2026 19:25 Ответить
Якщо чуєш слово «конфлікт»- дій по законам війни. Знай, це ворог.
показать весь комментарий
02.01.2026 19:03 Ответить
Хоче закупляти для рашки? - опіздав - пупс вже підсуєтився
показать весь комментарий
02.01.2026 19:04 Ответить
І що? Чеські підприємства "заточені" на випуск снарядів, для України. Є відповідні домовленості... Це - ГРОШІ... А Бабіш - сидить не на "гаманці"... Він сидить на "регуляторі гаманця"... Перекриє "двіжняк" на виробництві снарядів - встане виробництво. Перестануть поступать гроші в бюджет. Виробники залишаться без гарантованого спеціалізованого замовлення. Робітники залишаться без роботи . Питання Бабішу: "Ти - ІДІОТ?"...
показать весь комментарий
02.01.2026 19:07 Ответить
Ні, він ворог
показать весь комментарий
02.01.2026 19:12 Ответить
І що? Ти не розумієш одного - так, він ворог... Але його яйця в руках тих, чиїми стараннями він прийшов до влади - ПІДПРИЄМЦІВ... А ними керує ЗИСК!... От і ДУМАЙ...
показать весь комментарий
02.01.2026 19:16 Ответить
На чому грунтується Ваше припущення, що він прийшов до влади за кошти чешських підприємців? На мою думку, він прийшов до влади за кошти ГРУ рашки. І оскільки навряд чи там би вкладалися в повного ідіота, шкоди він принесе Україні чимало.
показать весь комментарий
02.01.2026 19:28 Ответить
хло бабіш-буреш багато чого може наобіцяти...
показать весь комментарий
02.01.2026 19:12 Ответить
Як казала Маргарет Тетчер - державних коштів немає взагалі, є кошти платників податків. Тіки совкові країни, у тому числі і Україна, вважають, шо все шо поступило у держказначейство то вже гроші власті. І властьімуща починає будувати золоті вбиральні, виключно для себе. Не рахуйте українці чужі для вас кошти платників податків з іншіх країн - краще рахуйте золоті вбиральні та кількість мільонерів в Україні з 22 року. І всі вони стали міліонерами виключно на війні і поставив їх туди - ваш презедент зеленский.
показать весь комментарий
02.01.2026 19:15 Ответить
Хорошего не чекай .
показать весь комментарий
02.01.2026 19:25 Ответить
очердное кгбшное пуйло пришло ко власти. Европе следует серьёзнее относится к аишным ботам рашки и ее пропаганде, потому что в восточной Европе наблюдается очень печальная тенденция
показать весь комментарий
02.01.2026 19:34 Ответить
 
 