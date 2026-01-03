Премьер Чехии Бабиш посетит встречу "Коалиции желающих" 6 января
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во вторник, 6 января, вылетит в Париж, где примет участие во встрече "Коалиции желающих", то есть стран, поддерживающих Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny, об этом Бабиш сообщил в видеосообщении в социальных сетях.
Бабиш посетит встречу "Коалиции желающих"
"Во вторник я лечу в Париж на встречу "Коалиции желающих". Интересно, что я там узнаю", – сказал Бабиш.
Также отмечается, что премьер Чехии не прокомментировал новогоднюю речь спикера нижней палаты парламента Чехии Томио Окамуры, в которой он раскритиковал поставки оружия Украине.
Что такое "Коалиция желающих"?
"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.
В свою очередь Бабиш, который занимает пост премьер-министра с декабря, до сих пор сдержанно высказывался по поводу "Коалиции желающих". В прошлом месяце он заявил, что не знает подробностей совместных встреч. Однако он не видит проблемы в том, чтобы присоединиться к этим переговорам в будущем.
"Но я еще раз повторяю, что не до конца знаю, что там обсуждается", – сказал он тогда.
Что предшествовало?
- В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".
- Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".
- Оппозиционные партии Чехии заявили, что хотят провести голосование в Палате депутатов по отставке председателя Томио Окамуры.
- Глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал "неуместными" комментарии украинского посла Василия Зварича в адрес спикера чешского парламента Томио Окамуры. В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что всем украинским послам "поручено защищать достоинство Украины", а потому посол в Чехии Василий Зварич поступил "абсолютно правильно", когда отреагировал на "возмутительные оскорбления" спикера Окамуры.
