694 26

90% мирного плана уже согласованы, работа над деталями продолжается, - Умеров

Умеров о мирном плане

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о прогрессе в работе над мирным планом, отметив, что большинство позиций уже согласованы.

Об этом он сообщил по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран, представителями Европейского Союза и НАТО, которая состоялась сегодня в Киеве.

Участники встречи

По словам Умерова, с украинской стороны во встрече приняли участие представители правительства, сектора безопасности и обороны, разведывательного сообщества и парламента. Обсудили гарантии безопасности, пункты мирного плана, экономическое восстановление и военно-политические вопросы.

"Большинство позиций – 90% мирного плана – уже согласованы, работа продолжается над деталями", – отметил секретарь СНБО.

Кроме того, к обсуждениям в формате видеосвязи также присоединился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Умеров подчеркнул, что это позволило синхронизировать подходы Украины, США и европейских партнеров в режиме реального времени.

Следующий этап

Умеров сообщил, что по итогам встречи договорились перейти к следующему этапу – подготовке встречи на уровне лидеров стран, которая состоится 6 января в Париже.

"Накануне, 5 января, состоится отдельное совещание начальников генеральных штабов европейских стран, призванное обеспечить дополнительную координацию действий с союзниками в сфере безопасности", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.
  •  

Топ комментарии
+8
Ви з ЄС США воюєте? З ким мирний план?
03.01.2026 20:45 Ответить
+4
Вже ж казали: виведення військ з Донецької/ Луганської областей напишуть як "двостороннє розведення". А виведуть лише сили оборони.
Буде інформаційне прикриття, купа експердів буде ша я пріглашонний іксперд розказувати байки щоб народ потонув у багнюці пустих слів і махнув на те рукою
03.01.2026 20:47 Ответить
+3
Це ж вже було.....🤡🤡🤡
03.01.2026 20:47 Ответить
Ви з ЄС США воюєте? З ким мирний план?
03.01.2026 20:45 Ответить
03.01.2026 20:49 Ответить
Домовляються з Трампом про імунітет для себе, Зеленському і шоблі в обмін на ЗАЄС і здачу окупованої території.
03.01.2026 20:59 Ответить
Вже ж казали: виведення військ з Донецької/ Луганської областей напишуть як "двостороннє розведення". А виведуть лише сили оборони.
Буде інформаційне прикриття, купа експердів буде ша я пріглашонний іксперд розказувати байки щоб народ потонув у багнюці пустих слів і махнув на те рукою
03.01.2026 20:47 Ответить
Умеров і Зеленський вже домовились про власну безпеку з Трампом, щоб з ними не трапилось те саме, що з Мадуро. Їх завдання - виконати вимоги Трампа віддати території і майбутнї України в обмін на власну шкуру. Ось і всі балачки, які мають закінчитись зфальшованим референдумом по закріпленню капітуляції на умовах Путіна. Намалюють на електронних виборах через свої сервери потрібний результат і виявиться, що українці самі обрали собі національне самовбиство. А шулери будуть в іІзраілі з міндічем і мільярдами
03.01.2026 21:00 Ответить
Так Луганська область вже й так повністю окупована ,так що виводити немає з чого.
03.01.2026 21:38 Ответить
Це ж вже було.....🤡🤡🤡
03.01.2026 20:47 Ответить
Класика 😸
03.01.2026 20:49 Ответить
Залежно ,а що рахувати 10%((Може позаблоковий статус,втрата територій,рпц,рускій язик і є тими 10ма процентами ,і скоріше так(Бо 20 пунктів це 100%,а кожен пункт то 5%(Якщо мої згадки згрупувати по два в пункт ,то і є 10%((чесно,думаю що просто не знають як це подати суспільству(((
03.01.2026 20:49 Ответить
Там напевно 10% " дрібничок" армія, мова,віра та трошки областей.
показать весь комментарий
скільки відсотків України нам лишається, аж цікаво
показать весь комментарий
ну тут питання кому нам )
показать весь комментарий
явно не українцям
показать весь комментарий
Брудні подробиці цього "мирного" плану будуть ? Головне питання щось вже узгоджено з москалями ?...

З.І. Якщо "розведення військ" та усілякі "вільні економічні зони" як десь звучало , то це капітуляція .... часткова чи повна , покаже час
03.01.2026 20:51 Ответить
Татарське нашестя повторюється, плюс пейси. Ніби мало нам кацапів.
показать весь комментарий
Ті 10% вирішити нереально. Досить уже звіздіти.
показать весь комментарий
Самое главное что оставшиеся 10% не решаемы априори без нанесения поражения Кацапскому *********.
показать весь комментарий
чергова "на,,,обиста" пародія "зелено- рашистських слуг в Україні" для мудрого наріду називається " 90 процентів ,ми Вам заспіваєм"
показать весь комментарий
Та це "ми впрітик занімаємся вашим вопросом", яке казали і кажуть бюрократи коли нічого не можуть зробити.
показать весь комментарий
Суровые годы уходят,

Борьбы за свободу страны,

За ними другие приходят -

Они будут тоже трудны.

Я про те, що ці "формули миру", "безпекові угоди", усілякі "мирні плани" будуть безкінечно "готові на 90 %" поки росіяни будуть в настрої воювати далі. І це сьогоднішня реальність Європи, подобається це комусь чи ні.
03.01.2026 21:08 Ответить
Може треба створити Міністерство Миру?
показать весь комментарий
Маячня!!! А віткофу взагалі нічого не можно казати!!! Цирк!!!
показать весь комментарий
Місяць потужної праці в перемовинах, і все тіж незламні 90%.
показать весь комментарий
Довбні ,хрін вам кацапи повернуть ЗАЕС ,не для того вони її окупували ,щоб повертати.
показать весь комментарий
Емм.. опустимо те, що 90 - це не 100 і ті 10 відсотків можна узгоджувати роками.
Але основне питання "З ким, ***** узгоджено?" З США? То США напало на Україну і якщо з ними домовитись то все одразу стане ок?
Ну завтра Україна скаже "Все, 100% узгоджено, давайте підписувать" і тут вилазить ***** і каже "Нам ніхто цей план не показував, нам не подобається, го воювать далі". Далі ***** що? Як можна узгоджувати план не з тим, з ким ти воюєш, і від кого залежить чи цей план буде підписаний чи ні?
03.01.2026 21:40 Ответить
Це як на 90% вагітна
показать весь комментарий
