90% мирного плана уже согласованы, работа над деталями продолжается, - Умеров
Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о прогрессе в работе над мирным планом, отметив, что большинство позиций уже согласованы.
Об этом он сообщил по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран, представителями Европейского Союза и НАТО, которая состоялась сегодня в Киеве.
Участники встречи
По словам Умерова, с украинской стороны во встрече приняли участие представители правительства, сектора безопасности и обороны, разведывательного сообщества и парламента. Обсудили гарантии безопасности, пункты мирного плана, экономическое восстановление и военно-политические вопросы.
"Большинство позиций – 90% мирного плана – уже согласованы, работа продолжается над деталями", – отметил секретарь СНБО.
Кроме того, к обсуждениям в формате видеосвязи также присоединился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Умеров подчеркнул, что это позволило синхронизировать подходы Украины, США и европейских партнеров в режиме реального времени.
Следующий этап
Умеров сообщил, что по итогам встречи договорились перейти к следующему этапу – подготовке встречи на уровне лидеров стран, которая состоится 6 января в Париже.
"Накануне, 5 января, состоится отдельное совещание начальников генеральных штабов европейских стран, призванное обеспечить дополнительную координацию действий с союзниками в сфере безопасности", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.
Буде інформаційне прикриття, купа експердів буде
ша я пріглашонний ікспердрозказувати байки щоб народ потонув у багнюці пустих слів і махнув на те рукою
З.І. Якщо "розведення військ" та усілякі "вільні економічні зони" як десь звучало , то це капітуляція .... часткова чи повна , покаже час
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
Я про те, що ці "формули миру", "безпекові угоди", усілякі "мирні плани" будуть безкінечно "готові на 90 %" поки росіяни будуть в настрої воювати далі. І це сьогоднішня реальність Європи, подобається це комусь чи ні.
Але основне питання "З ким, ***** узгоджено?" З США? То США напало на Україну і якщо з ними домовитись то все одразу стане ок?
Ну завтра Україна скаже "Все, 100% узгоджено, давайте підписувать" і тут вилазить ***** і каже "Нам ніхто цей план не показував, нам не подобається, го воювать далі". Далі ***** що? Як можна узгоджувати план не з тим, з ким ти воюєш, і від кого залежить чи цей план буде підписаний чи ні?