90% мирного плана уже согласованы, работа над деталями продолжается, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о прогрессе в работе над мирным планом, отметив, что большинство позиций уже согласованы.

Об этом он сообщил по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран, представителями Европейского Союза и НАТО, которая состоялась сегодня в Киеве.

Участники встречи

По словам Умерова, с украинской стороны во встрече приняли участие представители правительства, сектора безопасности и обороны, разведывательного сообщества и парламента. Обсудили гарантии безопасности, пункты мирного плана, экономическое восстановление и военно-политические вопросы.

"Большинство позиций – 90% мирного плана – уже согласованы, работа продолжается над деталями", – отметил секретарь СНБО.

Кроме того, к обсуждениям в формате видеосвязи также присоединился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Умеров подчеркнул, что это позволило синхронизировать подходы Украины, США и европейских партнеров в режиме реального времени.

Следующий этап

Умеров сообщил, что по итогам встречи договорились перейти к следующему этапу – подготовке встречи на уровне лидеров стран, которая состоится 6 января в Париже.

"Накануне, 5 января, состоится отдельное совещание начальников генеральных штабов европейских стран, призванное обеспечить дополнительную координацию действий с союзниками в сфере безопасности", - добавил он.

Что предшествовало?