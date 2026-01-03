Гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира: Двигаемся по трем ключевым направлениям, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о первых итогах работы с советниками по вопросам нацбезопасности государств-партнеров.
Об этом президент написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Работа с партнерами
"Первые итоги сегодняшней работы с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров. Европейские партнеры, Канада, ЕС и НАТО, также говорим с американской стороной. Спасибо всем за поддержку", - говорится в сообщении.
Позиции Украины и партнеров совпадают
Зеленский отметил, что позиция Украины совпадает с видением ключевых партнеров.
"Двигаемся в разговоре по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира. Все должно быть действенным, достойным и таким, что устанавливает мир на десятилетия. И это наше видение полностью совпадает с видением ключевых партнеров. Благодарен нашей команде за основательный подход к переговорам", - добавил он.
Работа продолжается
Президент сообщил, что работа с советниками продолжается: "Готовим встречи в Европе, которые состоятся на следующей неделе. Готовимся и к встречам в Соединенных Штатах".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.
- Во время встречи представителей Генеральных штабов Украины и США был согласован военный документ, который содержит четыре раздела и четыре приложения.
Чи я не в темі ?
....ВТІК нах !
Меня це нравіцца !
А Татаров з Єрмаком тут явно протупили, перекидиючи через паркан в Конча-зЄспі маляву для подальших дій ВОВЦІ . мабуть начиталися на ЦН критики на Малюка
А останньому,ще й державну зраду накручують.Він з числа тих,хто спас Харків, зайнявши аеродром по аналогії з Кривоносом у Жулянах,де касапи планували висадку десанту для швидкого заволодіння містом.
Воно сіпається !
знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !
.
та хай хоч так !
після ЗЄлєнського гірше НЕ буде !
.
Тоді скільки було колон,може якусь забули,що гарантії ці знецінились?
Чи не колону на чолі з Трампом?
то ж, серіал голобородька продовжується!
кручу вєрчу обмануть хачу!
буданов малюк хфьодоров шмигаль....
головне, що про дєрмачину та міндіча вже майже забули!
В яка ж сміливість і мрії були у простого мальчіка від наріду - знищення російського режиму, перемога і вихід на кордони 1991 року. Куди це все поділося?
Що асфальт, розмінування мінних полів і відвід з укриттів ЗСУ не допомогло? Навіть погляд в очі пуйла, де був мир нічого не дало?