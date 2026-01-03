РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9885 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Гарантии безопасности для Украины
753 28

Гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира: Двигаемся по трем ключевым направлениям, - Зеленский

Зеленский о работе с партнерами

Президент Владимир Зеленский рассказал о первых итогах работы с советниками по вопросам нацбезопасности государств-партнеров.

Об этом президент написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Работа с партнерами

"Первые итоги сегодняшней работы с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров. Европейские партнеры, Канада, ЕС и НАТО, также говорим с американской стороной. Спасибо всем за поддержку", - говорится в сообщении.

Позиции Украины и партнеров совпадают

Зеленский отметил, что позиция Украины совпадает с видением ключевых партнеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, договариваемся о встрече Зеленского и Трампа в январе, - Умеров. ФОТО

"Двигаемся в разговоре по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира. Все должно быть действенным, достойным и таким, что устанавливает мир на десятилетия. И это наше видение полностью совпадает с видением ключевых партнеров. Благодарен нашей команде за основательный подход к переговорам", - добавил он.

Работа продолжается

Президент сообщил, что работа с советниками продолжается: "Готовим встречи в Европе, которые состоятся на следующей неделе. Готовимся и к встречам в Соединенных Штатах".

Читайте: Украина, США и европейские страны провели беседу о мирном процессе, - Умеров

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.
  • Во время встречи представителей Генеральных штабов Украины и США был согласован военный документ, который содержит четыре раздела и четыре приложения.

Автор: 

Зеленский Владимир (23264) восстановление (240) гарантии безопасности (378)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Рамки для злодіїв є? - вони колись нажеруться?
показать весь комментарий
03.01.2026 17:29 Ответить
+5
де перемога? Без перемоги всі ці розмови - для дебілів!
показать весь комментарий
03.01.2026 17:31 Ответить
+5
Гарантії безпеки від Європи, чи Америки, це те, що Європа, чи Америка гарантує не нападати на Україну. Саме такими були гарантії безпеки у Будапештському Меморандумі. Бо жодна країна гарантувати безпеку навіть сама собі не може.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рамки для злодіїв є? - вони колись нажеруться?
показать весь комментарий
03.01.2026 17:29 Ответить
де перемога? Без перемоги всі ці розмови - для дебілів!
показать весь комментарий
03.01.2026 17:31 Ответить
Якраз для дебілів всі ці розмови про "перемогу " і "кордони 91 року ".
показать весь комментарий
03.01.2026 17:56 Ответить
А я щось пропустила - Вовка вважає, що саме Малюк зможе схопити їх ,втікаючих з Єрмакорм, за сраку ?
Чи я не в темі ?
показать весь комментарий
03.01.2026 17:32 Ответить
ну шоб ти, ************, вже
....ВТІК нах !
показать весь комментарий
03.01.2026 17:42 Ответить
Мудрий БЛД ЛІДОР , так завернути з протестами військових в захист Малюка

Меня це нравіцца !

А Татаров з Єрмаком тут явно протупили, перекидиючи через паркан в Конча-зЄспі маляву для подальших дій ВОВЦІ . мабуть начиталися на ЦН критики на Малюка
показать весь комментарий
03.01.2026 17:47 Ответить
Що до нього я не знаю, а от дивлячись на ваш прапорець ви з цим успішно впоралися.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:49 Ответить
На ньому вина ув'язнень прекрасних вищих офіцерів його відомства: Червінського і Дудіна, яких сам не вартий жодного з них.
А останньому,ще й державну зраду накручують.Він з числа тих,хто спас Харків, зайнявши аеродром по аналогії з Кривоносом у Жулянах,де касапи планували висадку десанту для швидкого заволодіння містом.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:52 Ответить
ніколи. жадібність чисто психологічно не має якоїсь межі.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:34 Ответить
Воно рухається ?
Воно сіпається !

знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !

.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:48 Ответить
"Как под моим руководством была достойно проиграна война". Вполне себе название мемуаров Зеленского.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:30 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 17:36 Ответить
міняємо на Шмигаля ?

та хай хоч так !
після ЗЄлєнського гірше НЕ буде !

.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:49 Ответить
Гарантії безпеки від Європи, чи Америки, це те, що Європа, чи Америка гарантує не нападати на Україну. Саме такими були гарантії безпеки у Будапештському Меморандумі. Бо жодна країна гарантувати безпеку навіть сама собі не може.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:38 Ответить
Вже підписали 130 безпекових папірців з усіма країнами, в чию дупу їх засунути разом з тобою , поидьок
показать весь комментарий
03.01.2026 17:39 Ответить
Базова рамка для реального миру - це ЗСУ.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:41 Ответить
а плаи перемоги, зустрічі переможчів що лапшав на вуха ?
показать весь комментарий
03.01.2026 17:45 Ответить
Ключевое направление к миру это массовые ракетно-дроновые удары по *********, это направление совершенно точно приведёт к миру.
показать весь комментарий
03.01.2026 17:49 Ответить
І хоча путлєр в цілому істота злобна і похмура, але все ж є одна видатна особа, яка регулярно проголошуючи свої потужні плани, кроки, напрямки і наміри, здатна розсмішити і розвеселити його на повну.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:00 Ответить
А що там Рустем-чебурек, куди рухається, до чого домовився? Чому не рухається в Україну?💩
показать весь комментарий
03.01.2026 18:00 Ответить
рухайся к мадуре
показать весь комментарий
03.01.2026 18:01 Ответить
Так,з 26 країнами,разом з ермаком, підписував гарантії безпеки.
Тоді скільки було колон,може якусь забули,що гарантії ці знецінились?
Чи не колону на чолі з Трампом?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:03 Ответить
Вибудовує зелену вертикаль яка веде країну в прірву..
показать весь комментарий
03.01.2026 18:04 Ответить
Був справедливий мир , потім достойний , тепер вже "реальний"....
показать весь комментарий
03.01.2026 18:05 Ответить
хтось зе!гниді сказав, що воно знову дуже геніальне і його знову обожнюють посполиті.
то ж, серіал голобородька продовжується!
кручу вєрчу обмануть хачу!
буданов малюк хфьодоров шмигаль....
головне, що про дєрмачину та міндіча вже майже забули!
показать весь комментарий
03.01.2026 18:13 Ответить
Базова рамка для реального миру? В концтаборі також мир. Там ніхто не воює, одні сидять, інші їх охороняють.
В яка ж сміливість і мрії були у простого мальчіка від наріду - знищення російського режиму, перемога і вихід на кордони 1991 року. Куди це все поділося?
Що асфальт, розмінування мінних полів і відвід з укриттів ЗСУ не допомогло? Навіть погляд в очі пуйла, де був мир нічого не дало?
показать весь комментарий
03.01.2026 18:20 Ответить
В Україні немає презедента ,є просто одна суцільна рамка.
показать весь комментарий
03.01.2026 18:28 Ответить
 
 