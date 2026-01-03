Гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира: Двигаемся по трем ключевым направлениям, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о первых итогах работы с советниками по вопросам нацбезопасности государств-партнеров.

Работа с партнерами

"Первые итоги сегодняшней работы с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров. Европейские партнеры, Канада, ЕС и НАТО, также говорим с американской стороной. Спасибо всем за поддержку", - говорится в сообщении.

Позиции Украины и партнеров совпадают

Зеленский отметил, что позиция Украины совпадает с видением ключевых партнеров.

"Двигаемся в разговоре по трем ключевым направлениям: гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира. Все должно быть действенным, достойным и таким, что устанавливает мир на десятилетия. И это наше видение полностью совпадает с видением ключевых партнеров. Благодарен нашей команде за основательный подход к переговорам", - добавил он.

Работа продолжается

Президент сообщил, что работа с советниками продолжается: "Готовим встречи в Европе, которые состоятся на следующей неделе. Готовимся и к встречам в Соединенных Штатах".

