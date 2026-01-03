Советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве: согласовываются дальнейшие шаги. ФОТОрепортаж

В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм секретаря СНБО Рустема Умерова.

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Кто прибыл в Украину

Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

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Что будут обсуждать

"Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами. Работаем", - написал Умеров.