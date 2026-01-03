РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13578 посетителей онлайн
Новости Фото Встреча по вопросам безопасности Гарантии безопасности для Украины
1 690 5

Советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве: согласовываются дальнейшие шаги. ФОТОрепортаж

В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм секретаря СНБО Рустема Умерова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто прибыл в Украину

Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Читайте: Председательство Кипра в Совете ЕС: фон дер Ляйен озвучила ожидания Европы

Советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве
Советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве
Советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве
Советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве

Что будут обсуждать

"Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами. Работаем", - написал Умеров.

Автор: 

безопасность (1208) Умеров Рустем (821)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 