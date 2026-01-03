Радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві: узгоджуються подальші кроки. ФОТОрепортаж
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Хто прибув до України
У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.
Що обговорюватимуть
"Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами. Працюємо", - написав Умєров.
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