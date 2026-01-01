Головування Кіпру в Раді ЄС: фон дер Ляєн озвучила очікування Європи
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про очікування посилення готовності та конкурентоспроможності Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі X.
За словами Фон дер Ляєн, особливий акцент наразі робиться на зміцненні стратегічної автономії ЄС та здатності Союзу відповідати на сучасні виклики.
Очікування Єврокомісії від головування Кіпру
Президентка Європейської комісії наголосила, що Кіпр бере на себе відповідальність у момент, коли Європа має підвищувати власну стійкість та економічну спроможність. Вона підкреслила важливість спільної роботи між європейськими інституціями та державами-членами.
"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з метою підвищення готовності та конкурентоспроможності Європи", — написала Урсула фон дер Ляєн, додавши грецькою мовою слова привітання.
Перспективи для України та роль Кіпру в ЄС
Раніше, на початку грудня, президент Кіпру Нікос Христодулідіс відвідав Київ. Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі місяці можуть принести відчутний прогрес на шляху України до членства в Європейському Союзі.
Зеленський також зазначив, що головування Кіпру в Раді ЄС у першій половині 2026 року може стати визначальним для відкриття кластерів переговорів з Україною.
Окремо він подякував Кіпру за політичну підтримку, участь у санкційній політиці проти Росії та спільну роботу з партнерами щодо протидії обходу санкцій і діяльності російського танкерного флоту.
- Раніше фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль та підтримувати Україну.
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