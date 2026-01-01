Головування Кіпру в Раді ЄС: фон дер Ляєн озвучила очікування Європи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про очікування посилення готовності та конкурентоспроможності Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі X.

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За словами Фон дер Ляєн, особливий акцент наразі робиться на зміцненні стратегічної автономії ЄС та здатності Союзу відповідати на сучасні виклики.

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Очікування Єврокомісії від головування Кіпру

Президентка Європейської комісії наголосила, що Кіпр бере на себе відповідальність у момент, коли Європа має підвищувати власну стійкість та економічну спроможність. Вона підкреслила важливість спільної роботи між європейськими інституціями та державами-членами.

"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з метою підвищення готовності та конкурентоспроможності Європи", — написала Урсула фон дер Ляєн, додавши грецькою мовою слова привітання.

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Перспективи для України та роль Кіпру в ЄС

Раніше, на початку грудня, президент Кіпру Нікос Христодулідіс відвідав Київ. Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі місяці можуть принести відчутний прогрес на шляху України до членства в Європейському Союзі.

Зеленський також зазначив, що головування Кіпру в Раді ЄС у першій половині 2026 року може стати визначальним для відкриття кластерів переговорів з Україною.

Окремо він подякував Кіпру за політичну підтримку, участь у санкційній політиці проти Росії та спільну роботу з партнерами щодо протидії обходу санкцій і діяльності російського танкерного флоту.

Раніше фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль та підтримувати Україну.

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