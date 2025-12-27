Зеленський і європейські лідери обговорили дипломатичний трек та найважливіші пріоритети. ФОТО

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову з європейськими лідерами й повідомив, що спілкування буде продовжено після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Хто брав участь у розмові?

"Дякую друзям України Марку Карні, Емманюелю Макрону, Александру Стуббу, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Метте Фредеріксен, Дональду Туску, Діку Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Крістерссону, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте та Джонатану Пауеллу за координацію та підтримку", - зазначив Зеленський.

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Про що говорили?

За словами президента, під час розмови учасники обговорили, як відбувається просування дипломатичним треком.

"Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з Президентом Трампом продовжимо розмову.

Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир. Дякую!" - додав Зеленський.

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Що передувало?