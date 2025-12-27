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Зеленский и европейские лидеры обсудили дипломатический трек и важнейшие приоритеты. ФОТО

Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с европейскими лидерами и сообщил, что общение будет продолжено после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский поговорил с европейскими лидерами

Кто участвовал в разговоре?

"Спасибо друзьям Украины Марку Карни, Эммануэлю Макрону, Александру Стуббу, Фридриху Мерцу, Джорджи Мелони, Метте Фредериксен, Дональду Туску, Дику Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Кристерссону, Антониу Коште, Урсуле фон дер Ляйен, Марку Рютте и Джонатану Пауэллу за координацию и поддержку", - отметил Зеленский.

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О чем говорили?

По словам президента, во время разговора участники обсудили, как продвигается дипломатический трек.

Зеленский поговорил с европейскими лидерами

"Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с президентом Трампом продолжим разговор.

Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир. Спасибо!" - добавил Зеленский.

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Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (24794) Рютте Марк (690) Макрон Эмманюэль (1643) Урсула фон дер Ляйен (759) Джорджа Мелони (210) Стубб Александр (220) Фридрих Мерц (466) Карни Марк (77)
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Топ комментарии
+6
Чому трек? А що з драфтом сталося? 💩
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27.12.2025 23:22 Ответить
+6
Драфт - це адженда в кластері, коротше інклюзивний скринінг.
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27.12.2025 23:36 Ответить
+4
Трек, драфт, кейс.. кокс свіжий що робить з ним..
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27.12.2025 23:34 Ответить

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