Президент Франції у новорічному зверненні анонсував рішення щодо захисту України

Президент Франції Емманюель Макрон у новорічному зверненні до нації зосередив увагу на безпекових викликах для Європи та ролі України у стримуванні російської агресії.

Французький лідер наголосив на необхідності посилення оборонних спроможностей Європейського Союзу та ухваленні конкретних рішень щодо підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента Франції, виголошеному 31 грудня, пише Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Макрон підкреслив, що війна Росії проти України залишається ключовим фактором нестабільності на європейському континенті та вимагає рішучої та скоординованої відповіді з боку союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки для України передбачають три рівні захисту: у Макрона розповіли деталі

Європейська оборона та підтримка України

Президент Франції зазначив, що Європа має прискорити формування власної оборонної політики та перейти від дискусій до практичних дій. За його словами, вже на початку нового року у Парижі відбудеться зустріч представників європейських і союзних держав.

"Європейська оборона вже давно є предметом дискусій. Вона почала формуватися, і у 2026 році це прискориться, починаючи з 6 січня в Парижі, коли численні європейські та союзні держави візьмуть на себе конкретні зобов’язання щодо захисту України та забезпечення справедливого та міцного миру", – заявив Макрон.

Він наголосив, що агресія РФ проти України триває вже майже чотири роки та стала проявом ширшої тенденції підриву міжнародного порядку і повернення імперських підходів у світовій політиці.

Також читайте: У гарантіях безпеки для України є прогрес, - Макрон

Пріоритети Франції та бачення майбутнього

Макрон також акцентував на внутрішній стійкості Франції, відзначивши ефективність державних інституцій і збройних сил. Він заявив, що Франція залишається сильною завдяки єдності суспільства та здатності захищати власну незалежність і свободи.

Президент окреслив три ключові побажання на новий рік – єдність, силу та незалежність. Він запевнив, що продовжить виконувати свої обов’язки до завершення президентського терміну у 2027 році та зробить усе можливе для недопущення іноземного втручання у майбутні вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон прагне, щоб у січні "Коаліція охочих" доопрацювала деталі підтримки України, - Єлисейський палац

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про підготовку масштабної міжнародної зустрічі щодо безпеки України за участі понад десяти країн-партнерів.

Нагадаємо, у новорічну ніч до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що підпише лише сильну угоду щодо гарантій безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа може розгорнути до 15 тис. військових в Україні після завершення війни, - Welt