Європа може розгорнути до 15 тис. військових в Україні після завершення війни, - Welt
Європейські країни, які готові долучитися до військової складової так званої "Коаліції охочих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших шести місяців після завершення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Welt.
За даними джерел у Брюсселі, низка європейських держав готова відправити військові контингенти в Україну для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню між Україною та Росією.
Зокрема Франція та Велика Британія заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки, у тому числі шляхом використання наземних військ для моніторингу припинення вогню. Залежно від зобов’язань країн-учасниць коаліції, в перші шість місяців в Україні можуть розгорнути до 15 тисяч військових.
За словами співрозмовників видання, плани гарантій безпеки для України вже остаточно узгоджені. Вони були розроблені військовими експертами збройних сил Великої Британії та Франції у співпраці з Брюсселем.
Водночас джерела зазначають, що Париж і Лондон готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть без мандата ООН або Європейського Союзу. Для цього, за їхніми словами, буде достатньо офіційного запрошення з боку України.
Крім того, контроль за дотриманням режиму припинення вогню з повітря та моря, як очікується, забезпечуватимуть сусідні з Україною держави. Також у планах фігурує Туреччина, яка може взяти на себе моніторинг ситуації в Чорному морі.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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Щоб Україна їх годувала?!
Хай краще вдома, там собі....
- Та звісно, ми ж друзі!
- А якби в тебе був кілограм золота, дав би мені половину?
- Аякже, ми ж друзі!
- А якби двоє курей мав, то дав би одну?
- Ее, оце вже ні!
- Чого?
- Бо двоє курей я маю.