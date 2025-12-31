Європа може розгорнути до 15 тис. військових в Україні після завершення війни, - Welt

Європейські країни, які готові долучитися до військової складової так званої "Коаліції охочих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших шести місяців після завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Welt.

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За даними джерел у Брюсселі, низка європейських держав готова відправити військові контингенти в Україну для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню між Україною та Росією.

Зокрема Франція та Велика Британія заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки, у тому числі шляхом використання наземних військ для моніторингу припинення вогню. Залежно від зобов’язань країн-учасниць коаліції, в перші шість місяців в Україні можуть розгорнути до 15 тисяч військових.

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За словами співрозмовників видання, плани гарантій безпеки для України вже остаточно узгоджені. Вони були розроблені військовими експертами збройних сил Великої Британії та Франції у співпраці з Брюсселем.

Водночас джерела зазначають, що Париж і Лондон готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть без мандата ООН або Європейського Союзу. Для цього, за їхніми словами, буде достатньо офіційного запрошення з боку України.

Крім того, контроль за дотриманням режиму припинення вогню з повітря та моря, як очікується, забезпечуватимуть сусідні з Україною держави. Також у планах фігурує Туреччина, яка може взяти на себе моніторинг ситуації в Чорному морі.

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