Новости Иностранные миротворцы в Украине
860 23

Европа может развернуть до 15 тыс. военных в Украине после завершения войны, - Welt

миротворці

Европейские страны, готовые присоединиться к военной составляющей так называемой "Коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых шести месяцев после окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Welt.

По данным источников в Брюсселе, ряд европейских государств готов отправить военные контингенты в Украину для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня между Украиной и Россией.

В частности, Франция и Великобритания заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, в том числе путем использования наземных войск для мониторинга прекращения огня. В зависимости от обязательств стран-участниц коалиции, в первые шесть месяцев в Украине могут развернуть до 15 тысяч военных.

По словам собеседников издания, планы гарантий безопасности для Украины уже окончательно согласованы. Они были разработаны военными экспертами вооруженных сил Великобритании и Франции в сотрудничестве с Брюсселем.

В то же время источники отмечают, что Париж и Лондон готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже без мандата ООН или Европейского Союза. Для этого, по их словам, будет достаточно официального приглашения со стороны Украины.

Кроме того, контроль за соблюдением режима прекращения огня с воздуха и моря, как ожидается, будут обеспечивать соседние с Украиной государства. Также в планах фигурирует Турция, которая может взять на себя мониторинг ситуации в Черном море.

Развертывание сил поддержки в Украине

миротворцы (1253) Евросоюз (18023)
+7
- От якби в тебе був мільйон доларів, ти б дав мені половину?
- Та звісно, ми ж друзі!
- А якби в тебе був кілограм золота, дав би мені половину?
- Аякже, ми ж друзі!
- А якби двоє курей мав, то дав би одну?
- Ее, оце вже ні!
- Чого?
- Бо двоє курей я маю.
31.12.2025 12:38 Ответить
+4
На буковелі, чи біля прикордоння, щоб потім драпати можна було швидше за обісраними штанами.
31.12.2025 12:33 Ответить
+4
Європа може розгорнути. А може і не розгорнути. Отака х****я, малята.
31.12.2025 12:44 Ответить
На буковелі, чи біля прикордоння, щоб потім драпати можна було швидше за обісраними штанами.
31.12.2025 12:33 Ответить
Після війни, в якій НАТО не прийняло участь, нам не потрібні тут нікчемні війська НАТО.
31.12.2025 13:13 Ответить
А напуя вони, після закінчення війни, тут потрібні?
Щоб Україна їх годувала?!
Хай краще вдома, там собі....
31.12.2025 12:40 Ответить
Вони потрібні щоб гарантувати кремлю що Україна не зможе повернути собі окуповані території.
Війська для легалізації окупації частини України і забезпечення спокою агресору.

Ці війська - проти України на користь агресора!
31.12.2025 13:16 Ответить
Настя. Понимаю ваши эмоции. Объясняю просто. Когда закончится боевые действия, если действительно на территории Украины будут хотя бы никчемных 15.000 бритов и французов, путину будет в разы сложнее повторить нападение на Украину. Даже если те воевать не будут. Ибо нанести удар по британским и французским войскам-плешивый не до фюрер не готов. А они могут выполнять очень полезные действия. Защиту неба, мониторинг границ, разведка. Так что не будьте такими суровыми)) кстати Оливье приготовили?)
31.12.2025 13:23 Ответить
Європа може розгорнути. А може і не розгорнути. Отака х****я, малята.
31.12.2025 12:44 Ответить
Думаю, що й Орбан погодиться розгорнути угорські війська ... в Закарпатті .
31.12.2025 12:45 Ответить
Європа то не країна-суб'єкт, всі військові це чиїсь конкретні підлеглі зі своїм урядом та генералами.
Як вони будуть діяти:
- у разі провокацій
- у разі постійних обстрілів
- у разі повномасштабного наступу.

- чи будуть мінувати лінію зіткнення та всякі загородження, щоб не було "просочування" окупантів, за термінологією Сырка
31.12.2025 12:47 Ответить
15тис.? Ого. Якщо будуть гарно битися то їх вистачить аж на два тижні оборони якогось маленького села з трьома хатинками. Але мені здається що вони розбіжаться при першому ж пострілі як в Лівії коли пару десятків вагнерівців розігнали всі війська ООН.
31.12.2025 12:47 Ответить
Доречі, якщо вже берете на себе гарантії безпеки то вже і ставайте самі на оборонні рубежі в окопи. Бо я наприклад не збираюся із за вашої дурості і тупості іти і відбивати третій повномаштабний наступ рашистів з корейцями, який вже для України буде останнім.
31.12.2025 13:19 Ответить
Класно, а навіщо ?Ну ,шоб що?Який в цьому сенс? З кацапами вони воювати не будуть,це зрозуміло, а з ким тоді ?Чи може вони щось охоронятимуть , а що тоді?
31.12.2025 12:52 Ответить
Пальца.
31.12.2025 13:09 Ответить
15 тис. - це ні про що.
31.12.2025 12:53 Ответить
Ще цих курой...в годувати?!
31.12.2025 12:56 Ответить
потужна
31.12.2025 12:59 Ответить
Они оба могут....
31.12.2025 13:03 Ответить
Можно!
31.12.2025 13:05 Ответить
Розміщайте! Зеленський у своїй голові війну вже завершив!
31.12.2025 13:11 Ответить
Якщо "розмазати" цю кількість по всій лінії фронту, то це просто сльози. Тупо символічна акція
31.12.2025 13:14 Ответить
