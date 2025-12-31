Европа может развернуть до 15 тыс. военных в Украине после завершения войны, - Welt
Европейские страны, готовые присоединиться к военной составляющей так называемой "Коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых шести месяцев после окончания войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Welt.
По данным источников в Брюсселе, ряд европейских государств готов отправить военные контингенты в Украину для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня между Украиной и Россией.
В частности, Франция и Великобритания заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, в том числе путем использования наземных войск для мониторинга прекращения огня. В зависимости от обязательств стран-участниц коалиции, в первые шесть месяцев в Украине могут развернуть до 15 тысяч военных.
По словам собеседников издания, планы гарантий безопасности для Украины уже окончательно согласованы. Они были разработаны военными экспертами вооруженных сил Великобритании и Франции в сотрудничестве с Брюсселем.
В то же время источники отмечают, что Париж и Лондон готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже без мандата ООН или Европейского Союза. Для этого, по их словам, будет достаточно официального приглашения со стороны Украины.
Кроме того, контроль за соблюдением режима прекращения огня с воздуха и моря, как ожидается, будут обеспечивать соседние с Украиной государства. Также в планах фигурирует Турция, которая может взять на себя мониторинг ситуации в Черном море.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Та звісно, ми ж друзі!
- А якби в тебе був кілограм золота, дав би мені половину?
- Аякже, ми ж друзі!
- А якби двоє курей мав, то дав би одну?
- Ее, оце вже ні!
- Чого?
- Бо двоє курей я маю.
Щоб Україна їх годувала?!
Хай краще вдома, там собі....
Війська для легалізації окупації частини України і забезпечення спокою агресору.
Ці війська - проти України на користь агресора!
Як вони будуть діяти:
- у разі провокацій
- у разі постійних обстрілів
- у разі повномасштабного наступу.
- чи будуть мінувати лінію зіткнення та всякі загородження, щоб не було "просочування" окупантів, за термінологією Сырка