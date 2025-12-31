Европа может развернуть до 15 тыс. военных в Украине после завершения войны, - Welt

Европейские страны, готовые присоединиться к военной составляющей так называемой "Коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых шести месяцев после окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Welt.

По данным источников в Брюсселе, ряд европейских государств готов отправить военные контингенты в Украину для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня между Украиной и Россией.

В частности, Франция и Великобритания заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, в том числе путем использования наземных войск для мониторинга прекращения огня. В зависимости от обязательств стран-участниц коалиции, в первые шесть месяцев в Украине могут развернуть до 15 тысяч военных.

По словам собеседников издания, планы гарантий безопасности для Украины уже окончательно согласованы. Они были разработаны военными экспертами вооруженных сил Великобритании и Франции в сотрудничестве с Брюсселем.

В то же время источники отмечают, что Париж и Лондон готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже без мандата ООН или Европейского Союза. Для этого, по их словам, будет достаточно официального приглашения со стороны Украины.

Кроме того, контроль за соблюдением режима прекращения огня с воздуха и моря, как ожидается, будут обеспечивать соседние с Украиной государства. Также в планах фигурирует Турция, которая может взять на себя мониторинг ситуации в Черном море.

Развертывание сил поддержки в Украине

