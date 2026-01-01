Президент Франции в новогоднем обращении анонсировал решение о защите Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к нации сосредоточил внимание на вызовах безопасности для Европы и роли Украины в сдерживании российской агрессии.

Французский лидер подчеркнул необходимость усиления оборонных возможностей Европейского Союза и принятия конкретных решений по поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента Франции, произнесенном 31 декабря, пишетУкринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Макрон подчеркнул, что война России против Украины остается ключевым фактором нестабильности на европейском континенте и требует решительного и скоординированного ответа со стороны союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности для Украины предусматривают три уровня защиты: у Макрона рассказали детали

Европейская оборона и поддержка Украины

Президент Франции отметил, что Европа должна ускорить формирование собственной оборонной политики и перейти от дискуссий к практическим действиям. По его словам, уже в начале нового года в Париже состоится встреча представителей европейских и союзных государств.

"Европейская оборона уже давно является предметом дискуссий. Она начала формироваться, и в 2026 году это ускорится, начиная с 6 января в Париже, когда многочисленные европейские и союзные государства возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины и обеспечению справедливого и прочного мира", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что агрессия РФ против Украины продолжается уже почти четыре года и стала проявлением более широкой тенденции подрыва международного порядка и возвращения имперских подходов в мировой политике.

Читайте также: В гарантиях безопасности для Украины есть прогресс, - Макрон

Приоритеты Франции и видение будущего

Макрон также акцентировал внимание на внутренней устойчивости Франции, отметив эффективность государственных институтов и вооруженных сил. Он заявил, что Франция остается сильной благодаря единству общества и способности защищать свою независимость и свободы.

Президент обозначил три ключевых пожелания на новый год – единство, силу и независимость. Он заверил, что продолжит выполнять свои обязанности до завершения президентского срока в 2027 году и сделает все возможное для недопущения иностранного вмешательства в будущие выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон стремится, чтобы в январе "Коалиция желающих" доработала детали поддержки Украины, - Елисейский дворец

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о подготовке масштабной международной встречи по безопасности Украины с участием более десяти стран-партнеров.

Напомним, в новогоднюю ночь к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что подпишет только сильное соглашение о гарантиях безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа может развернуть до 15 тыс. военных в Украине после завершения войны, - Welt