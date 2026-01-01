РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7740 посетителей онлайн
Новости Новый год заявление Макрона после спора Зеленского и Трампа
3 482 8

Президент Франции в новогоднем обращении анонсировал решение о защите Украины

Новогоднее обращение Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к нации сосредоточил внимание на вызовах безопасности для Европы и роли Украины в сдерживании российской агрессии.

Французский лидер подчеркнул необходимость усиления оборонных возможностей Европейского Союза и принятия конкретных решений по поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента Франции, произнесенном 31 декабря, пишетУкринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Макрон подчеркнул, что война России против Украины остается ключевым фактором нестабильности на европейском континенте и требует решительного и скоординированного ответа со стороны союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности для Украины предусматривают три уровня защиты: у Макрона рассказали детали

Европейская оборона и поддержка Украины

Президент Франции отметил, что Европа должна ускорить формирование собственной оборонной политики и перейти от дискуссий к практическим действиям. По его словам, уже в начале нового года в Париже состоится встреча представителей европейских и союзных государств.

"Европейская оборона уже давно является предметом дискуссий. Она начала формироваться, и в 2026 году это ускорится, начиная с 6 января в Париже, когда многочисленные европейские и союзные государства возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины и обеспечению справедливого и прочного мира", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что агрессия РФ против Украины продолжается уже почти четыре года и стала проявлением более широкой тенденции подрыва международного порядка и возвращения имперских подходов в мировой политике.

Читайте также: В гарантиях безопасности для Украины есть прогресс, - Макрон

Приоритеты Франции и видение будущего

Макрон также акцентировал внимание на внутренней устойчивости Франции, отметив эффективность государственных институтов и вооруженных сил. Он заявил, что Франция остается сильной благодаря единству общества и способности защищать свою независимость и свободы.

Президент обозначил три ключевых пожелания на новый год – единство, силу и независимость. Он заверил, что продолжит выполнять свои обязанности до завершения президентского срока в 2027 году и сделает все возможное для недопущения иностранного вмешательства в будущие выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон стремится, чтобы в январе "Коалиция желающих" доработала детали поддержки Украины, - Елисейский дворец

Напомним, в новогоднюю ночь к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что подпишет только сильное соглашение о гарантиях безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа может развернуть до 15 тыс. военных в Украине после завершения войны, - Welt

Автор: 

Евросоюз (18025) Макрон Эмманюэль (1550) война в Украине (7396)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можемо розмістити в себе французську ядерку! ☢️☢️☢️🚀🚀🚀🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
01.01.2026 00:46 Ответить
Поки що (майже чотири роки! ) всі ці заяви виглядають , як намагання загіпнозувати українців : - " У вас все чудово, у вас хороши перспективи, їб#тесь -п#*****, ми з вами, ета пєсня хороша -начінай сначала...."
показать весь комментарий
01.01.2026 01:00 Ответить
Більше від європейських рішень анонсував, хіба що Лідор зебуїнів планів перемоги
показать весь комментарий
01.01.2026 01:18 Ответить
На четвертому році згадав про власну ядерну зброю, чи за нещодавньою звичкою вирішив принизитися перед вщент знахабнілими клоунами Пу-Тра-Зе?
показать весь комментарий
01.01.2026 01:25 Ответить
ещё одно трепло.
показать весь комментарий
01.01.2026 02:17 Ответить
В общем кругом перемога. И так 4 года
показать весь комментарий
01.01.2026 03:38 Ответить
Казав пан, що кожуха дасть на зиму, але і слово його гріє!!
показать весь комментарий
01.01.2026 04:20 Ответить
Макрон слабкий президент. Це факт.
показать весь комментарий
01.01.2026 08:02 Ответить
 
 