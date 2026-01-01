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Зеленский в новогоднем обращении: "Моя подпись будет стоять под сильным соглашением". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с новогодним поздравлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. 

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Автор: 

Зеленский Владимир (24806) Новый год (804) обращение (815)
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Топ комментарии
+63
запрошую поригати
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31.12.2025 23:41 Ответить
+60
Дякую, не треба. Краще колядки послухаю. З Новим роком, товариство Цензора! Нехай ця новорічна ніч буде тим ситом, яке відсіє все добре і позитивне у Новий, 2026-й рік, а все плгане відкине на смітник історії. В тому числі і тих персонажів, які довели сввт і Україну до такого стану. Нехай 2026 буде роком змін, позитивних змін для України, її громадян і всього вільного демократичного світу.
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31.12.2025 23:50 Ответить
+59
Бажаю, бажаю, бажаю ! ! !
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31.12.2025 23:45 Ответить

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