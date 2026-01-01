Зеленский в новогоднем обращении: "Моя подпись будет стоять под сильным соглашением". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с новогодним поздравлением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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