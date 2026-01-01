РУС
Председательство Кипра в Совете ЕС: фон дер Ляйен озвучила ожидания Европы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ожидании усиления готовности и конкурентоспособности Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в соцсети X.

По словам Фон дер Ляйен, особый акцент сейчас делается на укреплении стратегической автономии ЕС и способности Союза отвечать на современные вызовы.

Ожидания Еврокомиссии от председательства Кипра

Президент Европейской комиссии подчеркнула, что Кипр берет на себя ответственность в момент, когда Европа должна повышать свою устойчивость и экономическую способность. Она подчеркнула важность совместной работы между европейскими институтами и государствами-членами.

"Я с нетерпением жду совместной работы с целью повышения готовности и конкурентоспособности Европы", - написала Урсула фон дер Ляйен, добавив на греческом языке слова приветствия.

Перспективы для Украины и роль Кипра в ЕС

Ранее, в начале декабря, президент Кипра Никос Христодулидис посетил Киев. Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут принести ощутимый прогресс на пути Украины к членству в Европейском Союзе.

Зеленский также отметил, что председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года может стать определяющим для открытия кластеров переговоров с Украиной.

Отдельно он поблагодарил Кипр за политическую поддержку, участие в санкционной политике против России и совместную работу с партнерами по противодействию обходу санкций и деятельности российского танкерного флота.

Судячи з того що кіпр це не країна а сама велика офшорна зона піратства і беззаконня то Європу чекають веселі часи
01.01.2026 20:12 Ответить
Час анархії. Ну що ж...Самі винні...
01.01.2026 20:16 Ответить
Очікуйте скаргу від України на Чехію та... коротше на Чехословаччину. Кацапи захопили ці дві території. Чи одну...Неважливо. Скарги не буде? Не дивно.🥴
01.01.2026 20:15 Ответить
Ну да без Кіпру ні туди, ні сюди
