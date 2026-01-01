Председательство Кипра в Совете ЕС: фон дер Ляйен озвучила ожидания Европы
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ожидании усиления готовности и конкурентоспособности Европейского Союза.
об этом говорится в ее посте в соцсети X.
По словам Фон дер Ляйен, особый акцент сейчас делается на укреплении стратегической автономии ЕС и способности Союза отвечать на современные вызовы.
Ожидания Еврокомиссии от председательства Кипра
Президент Европейской комиссии подчеркнула, что Кипр берет на себя ответственность в момент, когда Европа должна повышать свою устойчивость и экономическую способность. Она подчеркнула важность совместной работы между европейскими институтами и государствами-членами.
"Я с нетерпением жду совместной работы с целью повышения готовности и конкурентоспособности Европы", - написала Урсула фон дер Ляйен, добавив на греческом языке слова приветствия.
Перспективы для Украины и роль Кипра в ЕС
Ранее, в начале декабря, президент Кипра Никос Христодулидис посетил Киев. Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут принести ощутимый прогресс на пути Украины к членству в Европейском Союзе.
Зеленский также отметил, что председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года может стать определяющим для открытия кластеров переговоров с Украиной.
Отдельно он поблагодарил Кипр за политическую поддержку, участие в санкционной политике против России и совместную работу с партнерами по противодействию обходу санкций и деятельности российского танкерного флота.
- Ранее фон дер Ляйен заявила, что в 2026 году Еврокомиссия будет продолжать давить на Кремль и поддерживать Украину.
