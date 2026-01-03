Гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру: Рухаємось за трьома ключовими напрямами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про перші підсумки роботи з радниками з питань нацбезпеки держав-партнерів.
Про це президент написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Робота з партнерами
"Перші підсумки сьогоднішньої роботи з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів. Європейські партнери, Канада, ЄС і НАТО, також говоримо з американською стороною. Дякую всім за підтримку", - йдеться в повідомленні.
Позиції України та партнерів збігаються
Зеленський зазначив, що позиція України збігається з баченням ключових партнерів.
"Рухаємось у розмові за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру. Все має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття. І це наше бачення повністю збігається з баченням ключових партнерів. Вдячний нашій команді за ґрунтовний підхід до перемовин", - додав він.
Робота триває
Президент повідомив, що робота з радниками триває: "Готуємо зустрічі у Європі, які відбудуться наступного тижня. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.
- Під час зустрічі представників Генеральних штабів України та США було погоджено військовий документ, який містить чотири розділи та чотири додатки
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