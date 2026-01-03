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Новини Мирні перемовини Гарантії безпеки для України
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Гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру: Рухаємось за трьома ключовими напрямами, - Зеленський

Зеленський про роботу з партнерами

Президент Володимир Зеленський розповів про перші підсумки роботи з радниками з питань нацбезпеки держав-партнерів.

Про це президент написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Робота з партнерами

"Перші підсумки сьогоднішньої роботи з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів. Європейські партнери, Канада, ЄС і НАТО, також говоримо з американською стороною. Дякую всім за підтримку", - йдеться в повідомленні.

Позиції України та партнерів збігаються

Зеленський зазначив, що позиція України збігається з баченням ключових партнерів.

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"Рухаємось у розмові за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру. Все має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття. І це наше бачення повністю збігається з баченням ключових партнерів. Вдячний нашій команді за ґрунтовний підхід до перемовин", - додав він.

Робота триває

Президент повідомив, що робота з радниками триває: "Готуємо зустрічі у Європі, які відбудуться наступного тижня. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах".

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.
  • Під час зустрічі представників Генеральних штабів України та США було погоджено військовий документ, який містить чотири розділи та чотири додатки

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Зеленський Володимир (28370) відбудова (415) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+9
Рамки для злодіїв є? - вони колись нажеруться?
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03.01.2026 17:29 Відповісти
+6
де перемога? Без перемоги всі ці розмови - для дебілів!
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03.01.2026 17:31 Відповісти
+5
Гарантії безпеки від Європи, чи Америки, це те, що Європа, чи Америка гарантує не нападати на Україну. Саме такими були гарантії безпеки у Будапештському Меморандумі. Бо жодна країна гарантувати безпеку навіть сама собі не може.
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03.01.2026 17:38 Відповісти

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