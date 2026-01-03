Погоджено військовий документ зі США щодо забезпечення та модернізації ЗСУ, - Гнатов

Під час зустрічі представників Генеральних штабів України та США було погоджено військовий документ, який містить чотири розділи та чотири додатки

Про це заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі радників з питань національної безпеки європейських країн начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Погоджено військовий документ

Дійсно проведена двостороння робота зі США на рівні Генеральних штабів. Був погоджений військовий документ, він містить чотири розділи, чотири додатки. Всі ці розділи про те, яким чином буде підтримуватися Україна, Збройні сили України, забезпечення Збройних сил, їх відновлення, їх модернізація. Яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторін, тому що це двосторонній договір. Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами, і одним із розділів документу є діяльність Коаліції охочих", - повідомив Гнатов.

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Зустріч у Києві

Як повідомлялося, секретар РНБО Рустем Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу Президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві. Участь в зустрічі беруть представники 15 європейських країн - Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Данії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, а також представники Європейської ради, Європейської комісії та Генсеку НАТО.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.

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