Розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві, - Умєров. ФОТО

Секретар РНБО Рустем Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу Президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві.

Про це Умєров повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що домовляються?

За його словами, перший блок зустрічі - рамкові документи, зокрема питання гарантій безпеки та підходи до мирного плану, а також послідовність подальших спільних кроків.

"Працюємо над тим, щоб усі рішення були реалістичними та підкріпленими спільною відповідальністю", - додав Умєров.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.