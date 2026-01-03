Розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві, - Умєров. ФОТО
Секретар РНБО Рустем Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу Президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві.
Про це Умєров повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Про що домовляються?
За його словами, перший блок зустрічі - рамкові документи, зокрема питання гарантій безпеки та підходи до мирного плану, а також послідовність подальших спільних кроків.
"Працюємо над тим, щоб усі рішення були реалістичними та підкріпленими спільною відповідальністю", - додав Умєров.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.
Будь ласка, зачекайте...
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