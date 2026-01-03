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Новини Зустріч щодо безпеки України
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Розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві, - Умєров. ФОТО

умєров на зустрічі з європейськими радниками

Секретар РНБО Рустем Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу Президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві.

Про це Умєров повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що домовляються?

За його словами, перший блок зустрічі - рамкові документи, зокрема питання гарантій безпеки та підходи до мирного плану, а також послідовність подальших спільних кроків.

"Працюємо над тим, щоб усі рішення були реалістичними та підкріпленими спільною відповідальністю", - додав Умєров.

умєров на зустрічі з європейськими радниками

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.

Автор: 

Умєров Рустем (906) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+9
В НАБУ до Умєрова ніяких питань?
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03.01.2026 13:49 Відповісти
+8
там у зєлі всі чхають. окрім лисого. той один патріот! )
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03.01.2026 14:02 Відповісти
+7
Умеров - татарин, який чхати хотів на Україну родина якого в США як і всі інтереси щось вирішує як рабам в Україні жити

ШИК....ото зажили після "хуже не будет"
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03.01.2026 13:48 Відповісти

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