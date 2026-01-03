РУС
Новости Встреча по вопросам безопасности
1 005 20

Начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве, - Умеров. ФОТО

Умеров на встрече с европейскими советниками

Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.

Об этом Умеров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

О чем договариваются?

По его словам, первый блок встречи - рамочные документы, в частности - вопросы гарантий безопасности и подходы к мирному плану, а также последовательность дальнейших совместных шагов.

"Работаем над тем, чтобы все решения были реалистичными и подкреплены совместной ответственностью", - добавил Умеров.

Умеров на встрече с европейскими советниками

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.

Умеров Рустем (734) гарантии безопасности (378)
Топ комментарии
+8
В НАБУ до Умєрова ніяких питань?
03.01.2026 13:49 Ответить
03.01.2026 13:49 Ответить
+8
там у зєлі всі чхають. окрім лисого. той один патріот! )
03.01.2026 14:02 Ответить
03.01.2026 14:02 Ответить
+6
Умеров прибув в Україну в складі делегації європейських партнерів. Разом з ними і відбуде на рідну Маямщину.
03.01.2026 13:55 Ответить
03.01.2026 13:55 Ответить
Умеров - татарин, який чхати хотів на Україну родина якого в США як і всі інтереси щось вирішує як рабам в Україні жити

ШИК....ото зажили після "хуже не будет"
03.01.2026 13:48 Ответить
03.01.2026 13:48 Ответить
там у зєлі всі чхають. окрім лисого. той один патріот! )
03.01.2026 14:02 Ответить
03.01.2026 14:02 Ответить
Коротше кажучи знову потужне НІЩО.
03.01.2026 13:48 Ответить
03.01.2026 13:48 Ответить
УмЄров, тобі двійка.
Коли пишеш таку новину треба прізвища і посади не наших хлопців писати, а "європейських партнерів"!
Київ хоч пару днів відпочине від повітряних тривог.
03.01.2026 13:54 Ответить
03.01.2026 13:54 Ответить
В НАБУ до Умєрова ніяких питань?
03.01.2026 13:49 Ответить
03.01.2026 13:49 Ответить
Зараз Володя місцями ліжка крісла поміняє і тоді Україна заживе!
Буде долар по 8, в мужчин член по коліна, у жінок третій розмір, не життя а маліна.
03.01.2026 13:55 Ответить
03.01.2026 13:55 Ответить
буде пропонувати купувати яйця по 16 ! )
03.01.2026 13:55 Ответить
03.01.2026 13:55 Ответить
Вся родина ексміністра оборони Рустема Умєрова (дружина з трьома дітьми, рідний брат з родиною, батько та матір) проживає в США.

У нашому розслідуванні ми виявили, що Умєрови у Штатах користуються елітною нерухомістю.

Тут і апартаменти з видом на океан, вілли у Флориді, а також квартира у Нью-Йорку.

З восьми об'єктів нерухомості Умєров задекларував лише один, в якому проживає його дружина з дітьми.

Хоча мав би задекларувати як мінімум ще три, в яких реєструвалася дружина та сам Умєров на час його перебування на державних посадах.

А ще було б непогано, якби Умєров пояснив секрет карколомного успіху своєї родини. Бо досі неясно, як і за рахунок чого родина ексміністра оборони заробила основний стартовий капітал.
03.01.2026 13:55 Ответить
03.01.2026 13:55 Ответить
Ну Ви ж самі пишете, що всв родичі Умєрова живуть у Штатах і користуютьмя елітною нерухомістю. А платити за це все хтось повинен? Повинен! От Рустем і платить, жертвуючи собою і своєю свободою, уникчючи різних НАБУ, САП і навіть ФБРів.
03.01.2026 14:10 Ответить
03.01.2026 14:10 Ответить
Умеров прибув в Україну в складі делегації європейських партнерів. Разом з ними і відбуде на рідну Маямщину.
03.01.2026 13:55 Ответить
03.01.2026 13:55 Ответить
це якщо НАБУ йому прямо на зустрічі з європейськими партнерами підозру не вручить
03.01.2026 13:59 Ответить
03.01.2026 13:59 Ответить
От і вручить європейськім партнерам підозру...
03.01.2026 14:15 Ответить
03.01.2026 14:15 Ответить
Ето возмутітєльно!!!
03.01.2026 14:27 Ответить
03.01.2026 14:27 Ответить
Не встигнуть. Він за 4 години до вручення перетне український кордон в сторону Израілю.
03.01.2026 14:37 Ответить
03.01.2026 14:37 Ответить
в сторону Ізраїля... Ви впевнені?
напевно образився на Зе через це - Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.
або просто змерз після Маямі
03.01.2026 14:51 Ответить
03.01.2026 14:51 Ответить
Це конференція у відео режимі, жодного європейця на фото не видно. Таке можно і в апартаментах Умерова на брайтон-біч замутити.
03.01.2026 14:13 Ответить
03.01.2026 14:13 Ответить
Я теж сумніваюся, що Чєбуречєлло в Україні
03.01.2026 14:20 Ответить
03.01.2026 14:20 Ответить
А що серед дипломатів робить радник начальника офісниго завхозу Бевз?
Ну ладно прєдсєдатєль снбо, він хоч маж консультативні повноваження
03.01.2026 14:19 Ответить
03.01.2026 14:19 Ответить
Хапайте поки не втік!
03.01.2026 14:20 Ответить
03.01.2026 14:20 Ответить
Фото нагадуе мені "Таємну вечерю" Леонардо да Вінчі.
03.01.2026 14:41 Ответить
03.01.2026 14:41 Ответить
 
 