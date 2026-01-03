Начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве, - Умеров. ФОТО

Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.

Об этом Умеров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

О чем договариваются?

По его словам, первый блок встречи - рамочные документы, в частности - вопросы гарантий безопасности и подходы к мирному плану, а также последовательность дальнейших совместных шагов.

"Работаем над тем, чтобы все решения были реалистичными и подкреплены совместной ответственностью", - добавил Умеров.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.