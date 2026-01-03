Начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве, - Умеров. ФОТО
Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве.
Об этом Умеров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
О чем договариваются?
По его словам, первый блок встречи - рамочные документы, в частности - вопросы гарантий безопасности и подходы к мирному плану, а также последовательность дальнейших совместных шагов.
"Работаем над тем, чтобы все решения были реалистичными и подкреплены совместной ответственностью", - добавил Умеров.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.
ШИК....ото зажили після "хуже не будет"
Коли пишеш таку новину треба прізвища і посади не наших хлопців писати, а "європейських партнерів"!
Київ хоч пару днів відпочине від повітряних тривог.
ліжкакрісла поміняє і тоді Україна заживе!
Буде долар по 8, в мужчин член по коліна, у жінок третій розмір, не життя а маліна.
У нашому розслідуванні ми виявили, що Умєрови у Штатах користуються елітною нерухомістю.
Тут і апартаменти з видом на океан, вілли у Флориді, а також квартира у Нью-Йорку.
З восьми об'єктів нерухомості Умєров задекларував лише один, в якому проживає його дружина з дітьми.
Хоча мав би задекларувати як мінімум ще три, в яких реєструвалася дружина та сам Умєров на час його перебування на державних посадах.
А ще було б непогано, якби Умєров пояснив секрет карколомного успіху своєї родини. Бо досі неясно, як і за рахунок чого родина ексміністра оборони заробила основний стартовий капітал.
напевно образився на Зе через це - Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.
або просто змерз після Маямі
Ну ладно прєдсєдатєль снбо, він хоч маж консультативні повноваження