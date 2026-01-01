Президент Фінляндії Стубб припустив, що частина домовленостей щодо миру може не відповідати інтересам України

Президент Фінляндії Александер Стубб у новорічному зверненні заявив, що деякі пункти потенційної мирної угоди між Україною та Росією можуть не відповідати уявленням про справедливість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, він наголосив, що мир найчастіше є компромісом, і до цього потрібно бути готовими.

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Мир у Європі та позиція Фінляндії

Стубб зазначив, що нині мир у Європі ближчий, ніж будь-коли з 2022 року. Водночас він підкреслив, що Захід не може бути впевнений, чи готова Росія до миру.

Президент додав, що метою Фінляндії є налагодження "функціонуючих та мирних відносин з Росією", але підкреслив, що у цьому питанні все залежить від дій самої Москви.

"Мир найчастіше - це компроміс. Ми маємо бути готові до того, що не всі пункти мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому уявленню про справедливість", - додає Стубб.

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Мирний план для України

Наразі Україна активно обговорює зі США мирний план, який складається з 20 пунктів. За словами президента Володимира Зеленського, документ готовий на 90%.

Серед головних спірних питань - доля Донбасу та Запорізької АЕС. Росія вимагає, щоб Україна віддала Донбас без бою та вивела війська, тоді як США пропонують компроміс у вигляді створення вільної економічної зони.

Зеленський наполягає, що мирний план має бути затверджений на референдумі, але для цього необхідне припинення вогню щонайменше на 60 днів. Росія наразі не погоджується на перемир’я.

Також повідомлялося, що Трамп робить ставку на економічне відновлення України після завершення війни.

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