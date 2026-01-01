РУС
Президент Финляндии Стубб предположил, что часть договоренностей о мире может не соответствовать интересам Украины

Президент Финляндии Стубб предположил, что часть договоренностей о мире может не соответствовать интересам Украины

Президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении заявил, что некоторые пункты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией могут не соответствовать представлениям о справедливости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, он подчеркнул, что мир чаще всего является компромиссом, и к этому нужно быть готовыми.

Мир в Европе и позиция Финляндии

Стубб отметил, что сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с 2022 года. В то же время он подчеркнул, что Запад не может быть уверен, готова ли Россия к миру.

Президент добавил, что целью Финляндии является налаживание "функционирующих и мирных отношений с Россией", но подчеркнул, что в этом вопросе все зависит от действий самой Москвы.

"Мир чаще всего - это компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все пункты мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему представлению о справедливости", - добавляет Стубб.

Мирный план для Украины

Сейчас Украина активно обсуждает с США мирный план, который состоит из 20 пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, документ готов на 90%.

Среди главных спорных вопросов - судьба Донбасса и Запорожской АЭС. Россия требует, чтобы Украина отдала Донбасс без боя и вывела войска, тогда как США предлагают компромисс в виде создания свободной экономической зоны.

Зеленский настаивает, что мирный план должен быть утвержден на референдуме, но для этого необходимо прекращение огня как минимум на 60 дней. Россия пока не соглашается на перемирие.

+7
Частина?

P.S. І у якому правовому полі мають діяти ці так звані "домовленості"? Чому про це ні від кого ані пари з вуст?
01.01.2026 17:05 Ответить
+7
Карелію втратили, зате стали однією з найзаможніших країн у світі та вступили до НАТО. А могли б воювати за ту карелію до останнього солдата та "фортеці" будувати.
01.01.2026 17:15 Ответить
+6
Питання в тому чи є там хоч щось реальне в інтересах України?
01.01.2026 17:06 Ответить
Комментировать
Мир - але кацапи миру не хочуть - Стубб
01.01.2026 17:05 Ответить
Частина?

P.S. І у якому правовому полі мають діяти ці так звані "домовленості"? Чому про це ні від кого ані пари з вуст?
01.01.2026 17:05 Ответить
В світі існує лише одне право - право сильного.
01.01.2026 18:44 Ответить
Питання в тому чи є там хоч щось реальне в інтересах України?
01.01.2026 17:06 Ответить
Якщо вони не відповідають, то ніхто їх розписувати не буде, бо інакше війна буде продовжуватись.
01.01.2026 17:10 Ответить
Війна і так буде продовжуватись поки диктатору гроші платять за війну. Невже ви думаєте що в зеупиря на якомусь місці є інтереси України.
01.01.2026 17:45 Ответить
Стубб в целом адекватный человек, но ему неэтично обсуждать наши территориальные вопросы, поскольку Финляндия вынужденно отдала свинособакам значительные свои территории.
01.01.2026 17:10 Ответить
Але при тому зберегла незалежність.
01.01.2026 17:19 Ответить
Какой % территории Украины вы лично готовы отдать }{уйлу за независимость?
01.01.2026 17:33 Ответить
Ну так воюй далі ,так втратиш всю Україну.
01.01.2026 17:37 Ответить
01.01.2026 17:39 Ответить
Так мова йде хіба ,що про неокуповану ( поки що ) територію того ,що залишилось від Донецької області , а вже окуповані території включно з ЗАЕС ,кацапи вже ніколи не повернуть
01.01.2026 17:43 Ответить
С такими Никами свинособаки не вернут ничего. Но зато заберут всю оставшуюся Украину по кусочкам. }{уйлу не нужен Донбасс, ему нужна вся Украина. Именно для этого в 2019 г. благодаря тупому нарiду на трон посажен парашный агент Янелох.
01.01.2026 17:47 Ответить
От тепер і порівняй інтелектуальний рівень розвитку українців - у нас творожніков , у фінів - Маннергейм . І зроби висновки.
01.01.2026 18:04 Ответить
А кто убрал Залужного и поставил Сырка?
01.01.2026 18:12 Ответить
Вєрховний гівнокомандуючи янєлох боневтікович напалєон.
01.01.2026 18:14 Ответить
Значит, надо вешать менять этого "наполеона" и потом нанести параше неприемлемый ущерб, а не отдавать ей территории Украины. Что это такое- написано в военной доктрине параши, погугли.
01.01.2026 18:17 Ответить
Карелію фінни втратили назавжди. Чи треба нам такі угоди? Тим паче, що по-любому це тількі початок втрат, ось що печально.
01.01.2026 17:11 Ответить
Карелію втратили, зате стали однією з найзаможніших країн у світі та вступили до НАТО. А могли б воювати за ту карелію до останнього солдата та "фортеці" будувати.
01.01.2026 17:15 Ответить
А нам НАТО світить? Ну, щоб і ту частину України що залишиться не втратити. Після ,,мирних,,домовленностей.
01.01.2026 17:27 Ответить
Та які порступки- Кацапи - ви нам ще КУБАНЬ віддасте)))))
01.01.2026 17:52 Ответить
Штурмуєш купянськ?
01.01.2026 18:33 Ответить
Нам такого варіанту не світить. Бо буде війна за Запоріжжя та Херсон, які вписані в Конституцію РФ. А потім за Одесу та Київ. Можно звістно мріяти про небесні картошкі, но то ілюзія. Чи сидіти як три мавпи, не чую,не бачу, мовчу. Палець ти віддаси спочатку, потів віддаси тупу свою голову.
01.01.2026 17:54 Ответить
Та да. Там дуже все непросто і делікатне. Чиїм союзником і противником були фіни у ІІ світову? Де така розстановка сил зараз? Так що такі порівняння не дуже коректні.
01.01.2026 18:27 Ответить
Ага тільки їм дуже пощастило що гітлеру перестав бути ціцкавий сталін як партнер , після падіння Франції і він не дав дозвіл на добвання Фінляндії у кінці 40 року.
01.01.2026 18:30 Ответить
Звісно ні, треба втратити взагалі все .
01.01.2026 17:22 Ответить
А це і є план Путіна, щоб віддали взагалі усе. І так і буде. Но то тайна для виборців Зелемського. Потім сюприз буде, зелькі только в Україні не буде.
01.01.2026 17:55 Ответить
01.01.2026 17:15 Ответить
Пане Стуб, а Карельський перешийок з Виборгом ,Західну Карелію і Пеенгу з коридором ,який звязував ф Фінляндію з Баренцевим морем в 1940 році Фінляндія добровільно СССР віддала ,- ні ! Але у фінів вистачило здорового глузду не воювати до останнього фіна , а поступитись частиною території але зберегти незалежність і державність Фінляндії.
01.01.2026 17:16 Ответить
Вибачте, не Пеенгу ,а Печенгу .
01.01.2026 17:17 Ответить
Ти знову вилізло з ,,мирним,, планом, гімно ФееСБешне?
01.01.2026 17:29 Ответить
Так іди воюй довбню ,так кацапи все окупують .
01.01.2026 17:38 Ответить
По тобі СБУ плаче, гнидо.
01.01.2026 17:45 Ответить
А по тобі фронт ,диванний патріоте.
01.01.2026 18:07 Ответить
Сам де, незламний? Штурмуєш вже Донецьк? Чи Авдіївку відвойовуєш?
01.01.2026 18:41 Ответить
Не знаю, чи забанять мене за це, але всеодно скажу! Заголовок не відповідає змісту новини! Стубб не говорив, що частина домовленостей не відповідає інтересам України. Він сказав, що "не всі пункти, ймовірно, можуть не відповідати нашому уявленню про справедливість". Це все таки дві великі різниці, як кажуть в Одесі.
01.01.2026 17:19 Ответить
Можна сказати ще "умови диктує не Україна" , суть не змінится.
01.01.2026 17:50 Ответить
міндічний квартал завжди працював проти інтересів України
01.01.2026 17:31 Ответить
А що ми вже без Стувпа неможем вирішити що для нас краще.
01.01.2026 17:51 Ответить
Думаю он пытается объяснить что общий итог этой войны уже известен. Потеря территорий. Скорее всего уже навсегда или на очень длительный период. Вопрос сохраниться ли страна как таковая хоть в каких-то границах. С каждым днём этот шанс тает. Хоть и медленно, но стабильно.
01.01.2026 17:52 Ответить
Чи є там хоть щось в інтересах України крім самого слова "мир"? Вся ця метушня з метою зігнути Україну до капітуляції.
01.01.2026 17:52 Ответить
Так не згинайся. На фронт і вперед, до кордонів 91-го.
01.01.2026 18:43 Ответить
Путін забере рівно стількі, скількі зможе на полі бою. Поки цого не зупинять. Угоди, перемірря, капітуляції, гарантії безпеки, фінський варіант, НАТО, ЕС - то все до жопи. От така реальність, всі втомились, знаю, хотять казочок на ніч та солодкий самообман.
01.01.2026 17:58 Ответить
Аби щось ляпати. Як на мене ми ще далі від миру, в порівнянні з 22м роком
01.01.2026 18:18 Ответить
Серед головних спірних питань - доля Донбасу та Запорізької АЕС. Росія вимагає, щоб Україна віддала Донбас без бою та вивела війська, тоді як США пропонують компроміс у вигляді створення вільної економічної зони.
ЯКИЙ КУЙ НА УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА ЗА УЧАСТІ РАШИСТСЬКОГО ОКУПАНТА І ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....???
01.01.2026 18:45 Ответить
 
 