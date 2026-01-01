Президент Финляндии Стубб предположил, что часть договоренностей о мире может не соответствовать интересам Украины

Президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении заявил, что некоторые пункты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией могут не соответствовать представлениям о справедливости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, он подчеркнул, что мир чаще всего является компромиссом, и к этому нужно быть готовыми.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Мир в Европе и позиция Финляндии

Стубб отметил, что сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с 2022 года. В то же время он подчеркнул, что Запад не может быть уверен, готова ли Россия к миру.

Президент добавил, что целью Финляндии является налаживание "функционирующих и мирных отношений с Россией", но подчеркнул, что в этом вопросе все зависит от действий самой Москвы.

"Мир чаще всего - это компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все пункты мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему представлению о справедливости", - добавляет Стубб.

Читайте также: Переговоры вступают в критическую фазу, только Трамп способен запустить мирный диалог, - Уитакер

Мирный план для Украины

Сейчас Украина активно обсуждает с США мирный план, который состоит из 20 пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, документ готов на 90%.

Среди главных спорных вопросов - судьба Донбасса и Запорожской АЭС. Россия требует, чтобы Украина отдала Донбасс без боя и вывела войска, тогда как США предлагают компромисс в виде создания свободной экономической зоны.

Зеленский настаивает, что мирный план должен быть утвержден на референдуме, но для этого необходимо прекращение огня как минимум на 60 дней. Россия пока не соглашается на перемирие.

Также сообщалось, что Трамп делает ставку на экономическое восстановление Украины после завершения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина, США и европейские страны провели разговор о мирном процессе, - Умеров