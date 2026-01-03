РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8822 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
1 465 6

Согласован военный документ с США по обеспечению и модернизации ВСУ, - Гнатов

Зеленский заслушал доклад Умерова и Гнатёва после возвращения из США

Во время встречи представителей Генеральных штабов Украины и США был согласован военный документ, который включает четыре раздела и четыре приложения

Об этом заявил во время брифинга по итогам встречи советников по вопросам национальной безопасности европейских стран начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласован военный документ

Действительно проведена двусторонняя работа с США на уровне Генеральных штабов. Был согласован военный документ, он содержит четыре раздела, четыре приложения. Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация. Каким образом будет проводиться мониторинг соблюдения соглашений, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон, потому что это двусторонний договор. Сейчас точно такая же работа проводится с другими странами-партнерами, и одним из разделов документа является деятельность Коалиции желающих", - сообщил Гнатов.

Читайте также: Есть документы о гарантиях безопасности, восстановлении и базовых рамках для окончания войны, - Зеленский

Встреча в Киеве

Как сообщалось, секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве. В встрече принимают участие представители 15 европейских стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Дании, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также представители Европейского совета, Европейской комиссии и Генсека НАТО.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.

Читайте: Президент Финляндии Стубб предположил, что часть договоренностей о мире может не соответствовать интересам Украины

Автор: 

США (28828) Андрей Гнатов (37) гарантии безопасности (378)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина.
показать весь комментарий
03.01.2026 14:38 Ответить
Поки що-новина ні про що!
показать весь комментарий
03.01.2026 14:54 Ответить
Не просто якийсь там платиновий безпековий договір на сто років, а ДОКУМЕНТ з чотирма розділами і чотирма додатками.
показать весь комментарий
03.01.2026 15:07 Ответить
Саме так. Цілих чотири додатки! В чотири рази більше паперу!!!!
показать весь комментарий
03.01.2026 15:21 Ответить
невже надійшлють "каски", чи краще вже 113.
Хоча і 113 то норм як "їдло".
показать весь комментарий
03.01.2026 15:27 Ответить
Пусті балачки, і все, забезпечення зсу на рівні мабуть першої світової.
показать весь комментарий
03.01.2026 15:39 Ответить
 
 