Согласован военный документ с США по обеспечению и модернизации ВСУ, - Гнатов

Во время встречи представителей Генеральных штабов Украины и США был согласован военный документ, который включает четыре раздела и четыре приложения

Об этом заявил во время брифинга по итогам встречи советников по вопросам национальной безопасности европейских стран начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Согласован военный документ

Действительно проведена двусторонняя работа с США на уровне Генеральных штабов. Был согласован военный документ, он содержит четыре раздела, четыре приложения. Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация. Каким образом будет проводиться мониторинг соблюдения соглашений, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон, потому что это двусторонний договор. Сейчас точно такая же работа проводится с другими странами-партнерами, и одним из разделов документа является деятельность Коалиции желающих", - сообщил Гнатов.

Встреча в Киеве

Как сообщалось, секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и советником Офиса Президента Александром Бевзом начали совместную работу с европейскими партнерами в Киеве. В встрече принимают участие представители 15 европейских стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Дании, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также представители Европейского совета, Европейской комиссии и Генсека НАТО.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО начали встречи в Киеве, согласовываются дальнейшие шаги.

