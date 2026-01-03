90% мирного плану вже узгоджено, робота триває над деталями, - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів про прогрес у роботі над мирним планом, наголосивши, що більшість позицій вже узгоджені.

Про це він повідомив за результатами зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн, представниками Європейського Союзу та НАТО, яка відбулася сьогодні в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Учасники зустрічі

За словами Умєрова, з українського боку у зустрічі взяли участь представники уряду, сектору безпеки й оборони, розвідувальної спільноти та парламенту. Обговорили безпекові гарантії, пункти мирного плану, економічне відновлення та військово-політичні питання.

"Більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями", - зауважив секретар РНБО.

Крім того, до обговорень у форматі відеозвʼязку також приєднався спецпредставник Президента США Стів Віткофф.

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Умєров наголосив, що це дозволило синхронізувати підходи України, США та європейських партнерів у режимі реального часу.

Наступний етап

Умєров повідомив, що за підсумками зустрічі домовилися перейти до наступного етапу – підготовки зустрічі на рівні лідерів країн, яка відбудеться 6 січня у Парижі.

"Напередодні, 5 січня, матимемо окрему нараду начальників генеральних штабів європейських країн, покликану забезпечити додаткову координацію дій із союзниками у безпековому вимірі", - додав він.

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