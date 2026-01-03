90% мирного плану вже узгоджено, робота триває над деталями, - Умєров
Секретар РНБО Рустем Умєров розповів про прогрес у роботі над мирним планом, наголосивши, що більшість позицій вже узгоджені.
Про це він повідомив за результатами зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн, представниками Європейського Союзу та НАТО, яка відбулася сьогодні в Києві, передає Цензор.НЕТ.
Учасники зустрічі
За словами Умєрова, з українського боку у зустрічі взяли участь представники уряду, сектору безпеки й оборони, розвідувальної спільноти та парламенту. Обговорили безпекові гарантії, пункти мирного плану, економічне відновлення та військово-політичні питання.
"Більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями", - зауважив секретар РНБО.
Крім того, до обговорень у форматі відеозвʼязку також приєднався спецпредставник Президента США Стів Віткофф.
Умєров наголосив, що це дозволило синхронізувати підходи України, США та європейських партнерів у режимі реального часу.
Наступний етап
Умєров повідомив, що за підсумками зустрічі домовилися перейти до наступного етапу – підготовки зустрічі на рівні лідерів країн, яка відбудеться 6 січня у Парижі.
"Напередодні, 5 січня, матимемо окрему нараду начальників генеральних штабів європейських країн, покликану забезпечити додаткову координацію дій із союзниками у безпековому вимірі", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.
- Секретар РНБО Рустем Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та радником Офісу Президента Олександром Бевзом розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві.
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Буде інформаційне прикриття, купа експердів буде
ша я пріглашонний ікспердрозказувати байки щоб народ потонув у багнюці пустих слів і махнув на те рукою