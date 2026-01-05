Буданов контактировал с США параллельно с Ермаком, — СМИ
Кирилл Буданов в должности руководителя ГУР МО параллельно с тогдашним главой ОП Ермаком контактировал с американской стороной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.
Подробности
"Новый глава Офиса президента на предыдущей должности был одним из немногих, кто осмеливался непублично поддерживать параллельный с Ермаком контакт с различными лагерями в команде Трампа: от генерала Кита Келлога до команды вице-президента Вэнса. Хотя Ермак напрямую и через президента постоянно пытался заблокировать эти каналы", - говорится в материале.
Собеседники издания рассказали, что в прошлом году Буданов не раз пытался донести до Зеленского реальную картину того, как относятся к Ермаку в Штатах, как оценивают его манеру вести переговоры и вообще способность к такой работе.
В глазах американцев Буданов, отмечает издание, имеет два больших плюса: он имеет реальное представление о положении дел на войне и не вовлечен в последние громкие коррупционные скандалы, что "дает возможность адекватно вести с ним переговоры", не имея при этом "репутационных рисков".
"Кроме этого Буданов – едва ли не единственный в стране, кто имеет прямые рабочие контакты с россиянами. Он общался с ними об обмене пленными и, например, проводил отдельные очные переговоры в ОАЭ в ходе последней волны дипломатических усилий новой команды США", – говорится в материале.
Автор предполагает, что сейчас Буданов в роли главы Офиса Президента фактически возглавит с украинской стороны переговоры о прекращении войны, гарантиях от США и партнеров и остальных вопросах безопасности.
Буданов - глава Офиса Президента
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
І який результат?
Україна, вже майже от от дуже скоро переможе?
До речі, буданов знав про міндіча?
Вся, зелена мразота замазана у мародерстві та брехні з головою.
Кожен зелений холуй повинен нести особисту відповідальність!
І тіктокер буданов у тому числі!!!
До речі, де можна подивитися статки буданова?
ПРО ХТО ТАКИЙ БУДАНОВ - ДУЖЕ ЦІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ПРОРОЦТВА про Буданова й його майбутніх соратників в політиці.
Що чекє Україну з Будановим
Давній близький знайомий Буданова сам й його дружина .
Живуть зараз в США . Блогерствує як людина , що займається бізнесом в будівельній сфері.
Зеленського зливають
Буданов заведе своїх людей до політки - називає майбутні прізвища , хто буде перебудовувати й вичищати Україну
Вище його блог про нове призначення Буданова
А це ще велике питання, чому він не під слідством.
Сприяння втечі Трубіцина - це не участь у корупційному скандалі?
А залучення його підлеглих у якості найманців для вирішенні питання дерибану державного майна на користь бізнесмена Кауфмана - це не корупційний скандал? (сан. "Жовтень")
21 минута пустой болтовни. Единственное, что было информативно, так это утверждение о крайней степени мстительности Буданова и отсутсутсвии тормозов. Интересно, а он сам смертный?!
він пішов а баристи.
"сбылась мечта идиота" варить кофе
.