Буданов контактировал с США параллельно с Ермаком, — СМИ

Буданов имел контакты с США параллельно с Ермаком

Кирилл Буданов в должности руководителя ГУР МО параллельно с тогдашним главой ОП Ермаком контактировал с американской стороной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.

Подробности

"Новый глава Офиса президента на предыдущей должности был одним из немногих, кто осмеливался непублично поддерживать параллельный с Ермаком контакт с различными лагерями в команде Трампа: от генерала Кита Келлога до команды вице-президента Вэнса. Хотя Ермак напрямую и через президента постоянно пытался заблокировать эти каналы", - говорится в материале.

Собеседники издания рассказали, что в прошлом году Буданов не раз пытался донести до Зеленского реальную картину того, как относятся к Ермаку в Штатах, как оценивают его манеру вести переговоры и вообще способность к такой работе.

В глазах американцев Буданов, отмечает издание, имеет два больших плюса: он имеет реальное представление о положении дел на войне и не вовлечен в последние громкие коррупционные скандалы, что "дает возможность адекватно вести с ним переговоры", не имея при этом "репутационных рисков".

"Кроме этого Буданов – едва ли не единственный в стране, кто имеет прямые рабочие контакты с россиянами. Он общался с ними об обмене пленными и, например, проводил отдельные очные переговоры в ОАЭ в ходе последней волны дипломатических усилий новой команды США", – говорится в материале.

Автор предполагает, что сейчас Буданов в роли главы Офиса Президента фактически возглавит с украинской стороны переговоры о прекращении войны, гарантиях от США и партнеров и остальных вопросах безопасности.

Буданов - глава Офиса Президента

Топ комментарии
+4
Дєрьмак з саліваном віткофом та кушнером, а буданов з ким?
І який результат?
Україна, вже майже от от дуже скоро переможе?
До речі, буданов знав про міндіча?
Вся, зелена мразота замазана у мародерстві та брехні з головою.
Кожен зелений холуй повинен нести особисту відповідальність!
І тіктокер буданов у тому числі!!!
До речі, де можна подивитися статки буданова?
05.01.2026 09:52 Ответить
+2
З ларьочніка до сірого кардинала. Сміх та й годі.
05.01.2026 09:52 Ответить
+2
"не залучений в останні гучні корупційні скандали" Джерело: https://censor.net/ua/n3593840
А це ще велике питання, чому він не під слідством.
Сприяння втечі Трубіцина - це не участь у корупційному скандалі?
А залучення його підлеглих у якості найманців для вирішенні питання дерибану державного майна на користь бізнесмена Кауфмана - це не корупційний скандал? (сан. "Жовтень")
05.01.2026 09:54 Ответить
Певно, з рабинами Хабаду.
05.01.2026 10:11 Ответить
https://www.youtube.com/live/JZfpBXtJfSQ

ПРО ХТО ТАКИЙ БУДАНОВ - ДУЖЕ ЦІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ПРОРОЦТВА про Буданова й його майбутніх соратників в політиці.
Що чекє Україну з Будановим

Давній близький знайомий Буданова сам й його дружина .

Живуть зараз в США . Блогерствує як людина , що займається бізнесом в будівельній сфері.
05.01.2026 10:23 Ответить
основні тези -
Зеленського зливають
Буданов заведе своїх людей до політки - називає майбутні прізвища , хто буде перебудовувати й вичищати Україну
05.01.2026 10:25 Ответить
Блогер Руденко , зараз бізнесує в гавайях, бувший спец вояка- соратник Буданова
Вище його блог про нове призначення Буданова
05.01.2026 10:32 Ответить
Вони засекречені .
показать весь комментарий
Єрмак не буде з ким небудь щось ділити. Буданов такий самий як мідіч
показать весь комментарий
05.01.2026 10:45 Ответить
"не залучений в останні гучні корупційні скандали" Джерело: https://censor.net/ua/n3593840
А це ще велике питання, чому він не під слідством.
Сприяння втечі Трубіцина - це не участь у корупційному скандалі?
А залучення його підлеглих у якості найманців для вирішенні питання дерибану державного майна на користь бізнесмена Кауфмана - це не корупційний скандал? (сан. "Жовтень")
05.01.2026 09:54 Ответить
Ішак грає у, перш за все для себе, небезпечну гру. Не так він, як дєрмак. І відставка Малюка лише прискорить остаточне фіаско безтолкового ішака.
05.01.2026 09:54 Ответить
як ішак він толковий
05.01.2026 10:52 Ответить
Зашморг навколо банди ішака затягується його ж руками.
05.01.2026 10:08 Ответить
Буданов-"правильний" єрмак!!!!!Пох що 39 рочків!
05.01.2026 10:19 Ответить
В очах американців Буданов, зазначає видання, має два великі плюси: він має реальний погляд на стан справ на війні - кава заперечує цю американську куйню...
05.01.2026 10:30 Ответить
Підписники його критично досить коментують . ось приклад одного з дописів коментатора

21 минута пустой болтовни. Единственное, что было информативно, так это утверждение о крайней степени мстительности Буданова и отсутсутсвии тормозов. Интересно, а он сам смертный?!
05.01.2026 10:46 Ответить
Через врем'я і Буданов буде не такий
05.01.2026 10:32 Ответить
От за це його й "підвищили".
05.01.2026 10:37 Ответить
Відео -- ❗️https://www.youtube.com/shorts/e5NcM04gX7g Портников про призначення Буданова новим керівником ОП (2:28)
05.01.2026 10:43 Ответить
забудьте про буданова !

він пішов а баристи.
"сбылась мечта идиота" варить кофе

.
05.01.2026 10:52 Ответить
 
 