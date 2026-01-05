Буданов контактировал с США параллельно с Ермаком, — СМИ

Кирилл Буданов в должности руководителя ГУР МО параллельно с тогдашним главой ОП Ермаком контактировал с американской стороной.

"Новый глава Офиса президента на предыдущей должности был одним из немногих, кто осмеливался непублично поддерживать параллельный с Ермаком контакт с различными лагерями в команде Трампа: от генерала Кита Келлога до команды вице-президента Вэнса. Хотя Ермак напрямую и через президента постоянно пытался заблокировать эти каналы", - говорится в материале.

Собеседники издания рассказали, что в прошлом году Буданов не раз пытался донести до Зеленского реальную картину того, как относятся к Ермаку в Штатах, как оценивают его манеру вести переговоры и вообще способность к такой работе.

В глазах американцев Буданов, отмечает издание, имеет два больших плюса: он имеет реальное представление о положении дел на войне и не вовлечен в последние громкие коррупционные скандалы, что "дает возможность адекватно вести с ним переговоры", не имея при этом "репутационных рисков".

"Кроме этого Буданов – едва ли не единственный в стране, кто имеет прямые рабочие контакты с россиянами. Он общался с ними об обмене пленными и, например, проводил отдельные очные переговоры в ОАЭ в ходе последней волны дипломатических усилий новой команды США", – говорится в материале.

Автор предполагает, что сейчас Буданов в роли главы Офиса Президента фактически возглавит с украинской стороны переговоры о прекращении войны, гарантиях от США и партнеров и остальных вопросах безопасности.

Буданов - глава Офиса Президента

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

