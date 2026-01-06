РУС
Новости Встреча коалиции желающих
1 327 13

Туск: Встреча "Коалиции желающих" в Париже не принесет окончательного мира для Украины

Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что заседание "Коалиции желающих" 6 января в Париже не приведет к конкретным решениям о прекращении огня в Украине, но подтвердит готовность США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения безопасности страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наTVP.

"Это еще не будут обязательства, которые потребуют каких-либо логистических или финансовых решений, но они станут подтверждением воли к полноценному европейско-американскому сотрудничеству для обеспечения безопасности, поддержки и восстановления Украины после войны, и, прежде всего, достижения справедливых и безопасных условий для мира или, по крайней мере, прекращения огня", - пояснил премьер.

По его словам, совместные усилия американцев, европейцев и украинцев дают "тень надежды" на мир, однако пока никаких сигналов со стороны России о серьезных переговорах не поступало. Туск подчеркнул, что только давление заставит РФ серьезно относиться к дипломатии.

"Эти переговоры и усилия европейской, американской и украинской дипломатии предлагают шанс, чуть больше, чем тень шанса, на мир, но точно не гарантию", - добавил польский премьер.

Что предшествовало?

  • В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.

  • Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Туск Дональд (865) Коалиция желающих (99)
+8
Капітан Очевидність отримав чергове звання. Тепер він Генерал *******.
06.01.2026 13:26 Ответить
+4
Та з самого початку було зрозуміло що воно взагалі нічого не дасть...
06.01.2026 13:23 Ответить
+4
***** нахрін ви тоді збираєтеся, щоб щось там підтвердити? Смскою напишіть один одному. Потужний насилу напевно до 6 того в Україні висидів, бо біг швидше літака.
06.01.2026 13:40 Ответить
Та з самого початку було зрозуміло що воно взагалі нічого не дасть...
06.01.2026 13:23 Ответить
Капітан Очевидність отримав чергове звання. Тепер він Генерал *******.
06.01.2026 13:26 Ответить
З нашими партнерами все зрозуміло давно... Партнери все прекрасно знають, доки Зе може наловити людей на війну бабло буде, але перемога України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
06.01.2026 14:21 Ответить
А у когось були якісь сподівання?
06.01.2026 13:26 Ответить
В самій коаліції охочих дофіга "нерішучих" і просто агентів *****. Її би зробити справді "коаліцією справжніх миротворців", готових навіть силовим способом встановити справедливість у війні між нами і касапами на підставі діючого (у всяк випадку - досі декларованого) міжнародного права...
06.01.2026 13:27 Ответить
А зачем им это?
Украинцы воюют, уничтожают кацапню.
Значит войны в Европе нет, можно праздновать праздники, помогать палестинцам.
Можно в польше обсырать Украинцев.
Им то *****.
06.01.2026 13:38 Ответить
***** нахрін ви тоді збираєтеся, щоб щось там підтвердити? Смскою напишіть один одному. Потужний насилу напевно до 6 того в Україні висидів, бо біг швидше літака.
06.01.2026 13:40 Ответить
Бо мета цієї зустрічі у протилежному.
06.01.2026 13:42 Ответить
буде нове спільне фото
06.01.2026 13:47 Ответить
Бо "коаліція охочих" охоча тільки поговорити і попити гарбузового лате з круасанами.
06.01.2026 14:06 Ответить
"Коаліція охочих" Охочих... Згадалося вітання парубків, які приходили до дівчат у гуртожиток на вул. Шопена, Станіслав: "Ми вже тут, ми вже хочемо!" На що дівчата відповідали: "Хочеться? Дуже хочеться? Перехочеться!

Хотіти - це не у смислі ВОЖДЕЛЕНИЯ - страстное желание чего-либо, которое стремятся удовлетворить даже во вред себе.

А взагалі подібні сходки на армійському жаргоні називали ППР* - попи*діли, попиз*іли і розійшлися.

Все як в ООН - вся пара у свисток...

Примітка ППР - Партийная Политическая Работа,
06.01.2026 14:38 Ответить
І так до 2030 року. А потім зарядять нову байку.
06.01.2026 14:46 Ответить
Ну… так… висновки зробили, ваші конкретні діі??
06.01.2026 14:54 Ответить
 
 