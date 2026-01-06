Туск: Встреча "Коалиции желающих" в Париже не принесет окончательного мира для Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что заседание "Коалиции желающих" 6 января в Париже не приведет к конкретным решениям о прекращении огня в Украине, но подтвердит готовность США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения безопасности страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наTVP.
"Это еще не будут обязательства, которые потребуют каких-либо логистических или финансовых решений, но они станут подтверждением воли к полноценному европейско-американскому сотрудничеству для обеспечения безопасности, поддержки и восстановления Украины после войны, и, прежде всего, достижения справедливых и безопасных условий для мира или, по крайней мере, прекращения огня", - пояснил премьер.
По его словам, совместные усилия американцев, европейцев и украинцев дают "тень надежды" на мир, однако пока никаких сигналов со стороны России о серьезных переговорах не поступало. Туск подчеркнул, что только давление заставит РФ серьезно относиться к дипломатии.
"Эти переговоры и усилия европейской, американской и украинской дипломатии предлагают шанс, чуть больше, чем тень шанса, на мир, но точно не гарантию", - добавил польский премьер.
Что предшествовало?
- В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.
-
Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.
-
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".
Что такое "Коалиция желающих"?
"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
Украинцы воюют, уничтожают кацапню.
Значит войны в Европе нет, можно праздновать праздники, помогать палестинцам.
Можно в польше обсырать Украинцев.
Им то *****.
Хотіти - це не у смислі ВОЖДЕЛЕНИЯ - страстное желание чего-либо, которое стремятся удовлетворить даже во вред себе.
А взагалі подібні сходки на армійському жаргоні називали ППР* - попи*діли, попиз*іли і розійшлися.
Все як в ООН - вся пара у свисток...
Примітка ППР - Партийная Политическая Работа,