Туск: Встреча "Коалиции желающих" в Париже не принесет окончательного мира для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что заседание "Коалиции желающих" 6 января в Париже не приведет к конкретным решениям о прекращении огня в Украине, но подтвердит готовность США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения безопасности страны.

"Это еще не будут обязательства, которые потребуют каких-либо логистических или финансовых решений, но они станут подтверждением воли к полноценному европейско-американскому сотрудничеству для обеспечения безопасности, поддержки и восстановления Украины после войны, и, прежде всего, достижения справедливых и безопасных условий для мира или, по крайней мере, прекращения огня", - пояснил премьер.

По его словам, совместные усилия американцев, европейцев и украинцев дают "тень надежды" на мир, однако пока никаких сигналов со стороны России о серьезных переговорах не поступало. Туск подчеркнул, что только давление заставит РФ серьезно относиться к дипломатии.

"Эти переговоры и усилия европейской, американской и украинской дипломатии предлагают шанс, чуть больше, чем тень шанса, на мир, но точно не гарантию", - добавил польский премьер.

Что предшествовало?

В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.

Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

