Руководители Генштабов "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины

Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон, передает Цензор.НЕТ.

"Париж, с моим британским коллегой генералом Найтоном, генералом Гнатовым, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, и в присутствии американского генерала Гринкевича, командующего Вооруженными силами США в Европе.

Гарантии безопасности Украины и способы их реализации были в центре внимания наших видеоконференционных дискуссий с начальниками штабов армий Коалиции желающих", - отметил он.

Генерал подчеркнул, что текущая военная работа, которая ведется уже несколько месяцев совместно с коалицией и в сотрудничестве с Соединенными Штатами, поддерживает политические шаги, направленные на установление прочного мира на континенте.

Читайте также: США и союзники готовят согласованный план гарантий для Украины, - Bloomberg

Что предшествовало?

  • В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" - это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Читайте также: Туск поедет в Париж на заседание Коалиции желающих

Автор: 

Франция (3670) гарантии безопасности (388) Коалиция желающих (99)
Україні потрібна далекобійна високоточна зброя у великій кількості!
Свої гарантії насадіть на кривий іржавий цвях у сральнику!
06.01.2026 10:43 Ответить
Чергове ППР---посиділи,поп---ли, розійшлись.Алюди--гинуть,міста і села знищуються,ЗСУ---принижуються.шахраї і корупціонери---збагатчуються
06.01.2026 10:43 Ответить
От шо-шо, а обговорювати роками вони моооожуть...
06.01.2026 10:46 Ответить
Ни одна демократическая страна не может дать такие гарантии потому что это война. А вот км Чен ын может
06.01.2026 10:47 Ответить
Які гарантії може надати кимченин ?
06.01.2026 10:59 Ответить
06.01.2026 11:01 Ответить
по моєму, вже усі, хто реально хотів взяти до рук автомата, то уже взяли, а хто хотів тільки *******, то ******* ще досі і не затикаються
06.01.2026 11:19 Ответить
Зеленський і Макрон перед самітом "коаліції рішучих" у Парижі пообідають із Віткоффом і Кушнером
06.01.2026 11:12 Ответить
 
 