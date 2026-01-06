Руководители Генштабов "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины
Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон, передает Цензор.НЕТ.
"Париж, с моим британским коллегой генералом Найтоном, генералом Гнатовым, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, и в присутствии американского генерала Гринкевича, командующего Вооруженными силами США в Европе.
Гарантии безопасности Украины и способы их реализации были в центре внимания наших видеоконференционных дискуссий с начальниками штабов армий Коалиции желающих", - отметил он.
Генерал подчеркнул, что текущая военная работа, которая ведется уже несколько месяцев совместно с коалицией и в сотрудничестве с Соединенными Штатами, поддерживает политические шаги, направленные на установление прочного мира на континенте.
Что предшествовало?
- В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине
Что такое "Коалиция желающих"?
"Коалиция желающих" - это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Свої гарантії насадіть на кривий іржавий цвях у сральнику!