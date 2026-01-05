Туск поедет в Париж на заседание "Коалиции желающих"

Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 6 января, примет участие в заседании "Коалиции желающих", которое пройдет в Париже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Польши.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча лидеров государств состоится для обсуждения мирного плана с участием США, гарантий безопасности для Украины и перспектив достижения длительного и справедливого мира.

Читайте: Туск: Европа должна брать пример с Польши

Участие мировых лидеров

Кроме Дональда Туска, в заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры европейских стран и Евросоюза, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и специальные представители президента Дональда Трампа.

К мероприятию также присоединится президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время встречи Украина и партнеры из Коалиции желающих финализируют документ о гарантиях безопасности, который станет основой для дальнейших переговоров с США.

"Беседы лидеров государств Коалиции желающих будут касаться переговоров по мирному плану с участием США, обеспечения гарантий безопасности Украины и перспектив достижения длительного и справедливого мира", – говорится в сообщении канцелярии премьера Польши.

Читайте: Война может закончиться через несколько недель, Украине придется искать компромиссы по территориям, - Туск

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Читайте также: Премьер Чехии Бабиш посетит встречу "Коалиции желающих" 6 января