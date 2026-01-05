Туск поїде до Парижа на засідання Коаліції охочих

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 6 січня, візьме участь у засіданні Коаліції охочих, що пройде у Парижі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

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Зустріч лідерів держав відбудеться для обговорення мирного плану за участю США, гарантій безпеки для України та перспектив досягнення тривалого та справедливого миру.

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Участь світових лідерів

Окрім Дональда Туска, у засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, лідери європейських країн та Євросоюзу, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальні представники президента Дональда Трампа.

До заходу також приєднається президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Під час зустрічі Україна та партнери з Коаліції охочих фіналізують документ щодо гарантій безпеки, який стане основою для подальших переговорів з США.

"Розмови лідерів держав Коаліції охочих стосуватимуться переговорів щодо мирного плану за участю США, забезпечення гарантій безпеки Україні та перспектив досягнення тривалого і справедливого миру", – йдеться у повідомленні канцелярії прем’єра Польщі.

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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