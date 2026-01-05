Віткофф і Кушнер візьмуть участь у саміті лідерів "Коаліції охочих" в Парижі, - Axios

Спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер візьмуть участь у зустрічі "Коаліції охочих" на рівні лідерів. Саміт відбудеться у Парижі 6 січня.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Віткофф і Кушнер приєднаються до зустрічі

"Посланець Білого дому Стів Віткофф та радник Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у саміті лідерів щодо гарантій безпеки України в Парижі у вівторок, повідомив представник Білого дому", - йдеться у дописі журналіста.

Читайте також: Фон дер Ляєн їде до Парижа на зустріч "Коаліції охочих"

Зустріч "Коаліції охочих" 6 січня

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.

Читайте також: Рютте візьме участь у засіданні "Коаліції охочих"