Віткофф і Кушнер візьмуть участь у саміті лідерів "Коаліції охочих" в Парижі, - Axios
Спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер візьмуть участь у зустрічі "Коаліції охочих" на рівні лідерів. Саміт відбудеться у Парижі 6 січня.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Віткофф і Кушнер приєднаються до зустрічі
"Посланець Білого дому Стів Віткофф та радник Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у саміті лідерів щодо гарантій безпеки України в Парижі у вівторок, повідомив представник Білого дому", - йдеться у дописі журналіста.
Зустріч "Коаліції охочих" 6 січня
- Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.
Що таке "Коаліція охочих"?
"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.
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