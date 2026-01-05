Рютте візьме участь у засіданні "Коаліції охочих"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте доєднається до зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться у Парижі 6 січня.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

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Рютте візьме участь у засіданні

"У вівторок, 6 січня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до Парижа для участі у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організовуватимуть президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер",- йдеться у повідомленні.

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Зустріч "Коаліції охочих" 6 січня

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.

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