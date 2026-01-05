Туреччина долучиться до засідання "Коаліції охочих" в Парижі

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан візьме участь у зустрічі країн "Коаліції охочих", що відбудеться у Парижі 6 січня.

Про це пише видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними видання, міністр озвучить позицію президента Реджепа Таїпа Ердогана, зокрема щодо того, що Туреччина виступає за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.

Також Фідан нагадає, що у 2025 році в Стамбулі відбулося три раунди переговорів між сторонами, і що ці переговори призвели до конкретних результатів з гуманітарних питань, зокрема щодо обміну полоненими.

Очікується також, що Фідан підтвердить готовність Туреччини до проведення прямих переговорів між сторонами в майбутньому, а також заявить, що Анкара виступає за стабільність у Чорному морі.

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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