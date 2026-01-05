Турция присоединится к заседанию "Коалиции желающих" в Париже

Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие во встрече стран "Коалиции желающих", которая состоится в Париже 6 января.

Об этом пишет издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным издания, министр озвучит позицию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности о том, что Турция выступает за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.

Также Фидан напомнит, что в 2025 году в Стамбуле состоялось три раунда переговоров между сторонами, и что эти переговоры привели к конкретным результатам по гуманитарным вопросам, в частности по обмену пленными.

Ожидается также, что Фидан подтвердит готовность Турции к проведению прямых переговоров между сторонами в будущем, а также заявит, что Анкара выступает за стабильность в Черном море.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

