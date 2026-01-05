РУС
Турция присоединится к заседанию "Коалиции желающих" в Париже

Заседание Коалиции желающих в Париже: Турция будет присутствовать

Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие во встрече стран "Коалиции желающих", которая состоится в Париже 6 января.

Об этом пишет издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным издания, министр озвучит позицию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности о том, что Турция выступает за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.

Также Фидан напомнит, что в 2025 году в Стамбуле состоялось три раунда переговоров между сторонами, и что эти переговоры привели к конкретным результатам по гуманитарным вопросам, в частности по обмену пленными.

Ожидается также, что Фидан подтвердит готовность Турции к проведению прямых переговоров между сторонами в будущем, а также заявит, что Анкара выступает за стабильность в Черном море.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Турция (3597) Фидан Хакан (74) Коалиция желающих (94)
ятаган в дупу Пуйлу! гойда!
05.01.2026 16:36 Ответить
Нос тримають по вітру.
05.01.2026 17:03 Ответить
Може ще парочку танкерів потопити?
05.01.2026 16:41 Ответить
"Туреччина виступає за дипломатичне врегулювання російсько-української війни"
Так і ми теж за дипломатичне врегулювання. Нехай Туреччина дипломатично врегулює курдське питання і виведе війська з Курдистану.
05.01.2026 16:41 Ответить
Збили го̀ршки?
05.01.2026 16:41 Ответить
куйло засилає в "коаліцію" турецький мутняк...Потвори .не кажуть про деокупацію і територіальну цілісність України , а про "переговори " із кровопивцею і окупантом України з котрим має вести переговори міжнародний суд за злочини проти людяності...проти України і її народу....
