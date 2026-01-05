Фон дер Ляйен едет в Париж на встречу "Коалиции желающих"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече лидеров "Коалиции желающих" по Украине по приглашению Эммануэля Макрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо.

"Президент завтра отправляется в Париж, где примет участие в заседании "Коалиции желающих" по Украине, которое будет принимать президент Эммануэль Макрон", – рассказала Пиньо.

Она добавила, что после Парижа, в среду, 7 января, фон дер Ляйен отправится в столицу Кипра Никосию, чтобы отметить начало председательства Кипра в Совете ЕС.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран"Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

