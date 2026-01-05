Фон дер Ляєн їде до Парижа на зустріч "Коаліції охочих"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у зустрічі лідерів "Коаліції охочих" щодо України на запрошення Емманюеля Макрона.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.
"Президентка завтра вирушає до Парижа, де візьме участь у засіданні "Коаліції охочих" щодо України, яке прийматиме президент Емманюель Макрон", – розповіла Піньо.
Вона додала, що після Парижу, у середу, 7 січня, фон дер Ляєн вирушить до столиці Кіпру Нікосії, щоб відзначити початок головування Кіпру в Раді ЄС.
Що таке "Коаліція охочих"?
"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.
Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.
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