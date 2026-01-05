Фон дер Ляєн їде до Парижа на зустріч "Коаліції охочих"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у зустрічі лідерів "Коаліції охочих" щодо України на запрошення Емманюеля Макрона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

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"Президентка завтра вирушає до Парижа, де візьме участь у засіданні "Коаліції охочих" щодо України, яке прийматиме президент Емманюель Макрон", – розповіла Піньо.

Вона додала, що після Парижу, у середу, 7 січня, фон дер Ляєн вирушить до столиці Кіпру Нікосії, щоб відзначити початок головування Кіпру в Раді ЄС.

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року. Крім понад 30 країн, Чехія також є частиною цієї ініціативи, яка активно брала участь у спільних переговорах між цими державами за уряду колишнього прем'єр-міністра Петра Фіали.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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