Рютте примет участие в заседании "Коалиции желающих"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присоединится к встрече "Коалиции желающих", которая состоится в Париже 6 января.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Рютте примет участие в заседании

"Во вторник, 6 января, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Париж для участия во встрече Коалиции желающих, которую совместно организуют президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер", - говорится в сообщении.

Встреча "Коалиции желающих" 6 января

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

