РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9085 посетителей онлайн
Новости Встреча коалиции желающих
254 6

Рютте примет участие в заседании "Коалиции желающих"

Генсек НАТО примет участие во встрече "Коалиции желающих"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присоединится к встрече "Коалиции желающих", которая состоится в Париже 6 января.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рютте примет участие в заседании

"Во вторник, 6 января, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Париж для участия во встрече Коалиции желающих, которую совместно организуют президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер", - говорится в сообщении.

Читайте также: Фон дер Ляйен едет в Париж на встречу "Коалиции желающих"

Встреча "Коалиции желающих" 6 января

  • В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

Читайте также: Турция присоединится к заседанию "Коалиции желающих" в Париже

Автор: 

НАТО (10598) Рютте Марк (563) Коалиция желающих (94)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:00 Ответить
ніфігасє!
пєдо куколд рютте спіймав стояк після мадури?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:01 Ответить
і толку з його участі...?Для України і її народу.що він є.що немає- жер один(нуль)
показать весь комментарий
05.01.2026 17:04 Ответить
Рютте очікувано. От якби Трамп, це була б бомба)
показать весь комментарий
05.01.2026 17:04 Ответить
Я вже чую ці гучні заяви "Ми з Україною скільки потрібно, росія має заплатити, шлях у НАТО є незворотнім, маємо тиснути на справедливий мир".
показать весь комментарий
05.01.2026 17:24 Ответить
Как то уже заболталось, до чего эта коалиция "охоча"?
показать весь комментарий
05.01.2026 18:37 Ответить
 
 