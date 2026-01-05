РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9085 посетителей онлайн
Новости Встреча коалиции желающих
1 127 27

Уиткофф и Кушнер примут участие в саммите лидеров "Коалиции желающих" в Париже, - Axios

Виткофф и Кушнер примут участие в саммите лидеров "Коалиции желающих" в Париже

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер примут участие во встрече "Коалиции желающих" на уровне лидеров. Саммит состоится в Париже 6 января.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Виткофф и Кушнер присоединятся к встрече

"Посланник Белого дома Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер примут участие в саммите лидеров по гарантиям безопасности Украины в Париже во вторник, сообщил представитель Белого дома", - говорится в сообщении журналиста.

сообщение журналиста

Читайте также: Фон дер Ляйен едет в Париж на встречу "Коалиции желающих"

Встреча "Коалиции желающих" 6 января

  • В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

Читайте также: Рютте примет участие в заседании "Коалиции желающих"

Автор: 

Кушнер (35) Стив Уиткофф (243) Коалиция желающих (94)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Гоніть цих агентів кремля мітлою!
показать весь комментарий
05.01.2026 17:25 Ответить
+10
будуть відстоювати інтереси **********?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:31 Ответить
+7
В якості лідерів РФ?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В якості лідерів РФ?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:24 Ответить
в якості легальних шпигунів-спостерігачів *****
показать весь комментарий
05.01.2026 17:42 Ответить
...візьмуть участь у зустрічі "Коаліції охочих" на рівні лідерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3593930
- і який в них рівень - зять і гольфіст ?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:25 Ответить
Розвалити спроможність охочих Кровосісі
показать весь комментарий
05.01.2026 18:32 Ответить
Гоніть цих агентів кремля мітлою!
показать весь комментарий
05.01.2026 17:25 Ответить
для підкацапників кушніра та вітькоффа водки з ікрою в "охочих" немає.

іх дом - мацква !

.
показать весь комментарий
05.01.2026 18:20 Ответить
будуть відстоювати інтереси **********?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:31 Ответить
принуждати до миру ..
тільки не того, кого потрібно..
показать весь комментарий
05.01.2026 17:45 Ответить
А ці двоє бариг для чого там?
показать весь комментарий
05.01.2026 17:34 Ответить
чісто побухать...у Парижу.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:37 Ответить
європейці не кацапи, ікри не дадуть і задарма не наллють

.
показать весь комментарий
05.01.2026 18:21 Ответить
Туди ж, мабуть підтягнуться шифери, хєнєсрал хорошковський, та батальйон «МОНАКО» від зеленського???
показать весь комментарий
05.01.2026 17:35 Ответить
Чому "батальйон «МОНАКО» - від Зеленського ? Там дітки всіх наших "еліт" переховуються
показать весь комментарий
05.01.2026 17:44 Ответить
зять трумпа - нелігитимний ..
показать весь комментарий
05.01.2026 17:39 Ответить
От якраз на 6 і буде обстріл скоріш за все 🤬🤬🤬. Вчора відмінили, напевно не встиг потужним до кордону доїхати
показать весь комментарий
05.01.2026 17:39 Ответить
погода хєрова була у зоні пусків
перенесли, борти заряджені ракетами
показать весь комментарий
05.01.2026 17:49 Ответить
Вже версію з " хреновою погодою" відкинули. Тим паче не може бути погана погода на всіх прям пускових рубежах і правду пишуть, що кацапи хоча і нелюди але не дибіли, що не могли прям прогноз погоди глянути.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:54 Ответить
для ту-95мс, корита не витримали б метеоумов, вирішили не ризикувати
а удар планували та планують комплексний: авіаційний (кр та балістика), морський, сухопутна балістика та дрони
один елемент випав - перенесли
показать весь комментарий
05.01.2026 18:01 Ответить
"мєдвєдєй" дарма аж з самого сибіру ганяли ?

і погоду не подивились ? не вірю, або зовсім дебіли

.
показать весь комментарий
05.01.2026 18:25 Ответить
А це - допускати їх на засідання - зайве.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:40 Ответить
Верблюже пальто та зять нєхій взять будуть вирішувати долю народу України, поки усі лідери Європи цілують донні у стару дупу.
Сподіваюсь, що їм незабаром теж прилетить по лікарні чи висоткам, як нам кожного дня прилітає, поки вони болтают єрундой з цими двома поцами, які взагалі ніхто та звуть їх ніяк.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:45 Ответить
Заарештувати за кришування виробництва наркоти в США.
Посібництво в державному тероризмі.
В суд - там найдуть що припаяти.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:45 Ответить
якщо ри́льце в пушку́
показать весь комментарий
05.01.2026 17:52 Ответить
віткофф та зять - вони ж не охочі..
мір рашистів просувати будуть..
показать весь комментарий
05.01.2026 17:55 Ответить
Ще тільки там вони не нагадили!
показать весь комментарий
05.01.2026 17:59 Ответить
Представники від московії? Підслухати, підглядіти ...
показать весь комментарий
05.01.2026 18:12 Ответить
хто з них зять, а хто гольфіст?
хто більш віддано смокче руду вісячку?
показать весь комментарий
05.01.2026 18:14 Ответить
 
 