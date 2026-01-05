Уиткофф и Кушнер примут участие в саммите лидеров "Коалиции желающих" в Париже, - Axios
Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер примут участие во встрече "Коалиции желающих" на уровне лидеров. Саммит состоится в Париже 6 января.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
Виткофф и Кушнер присоединятся к встрече
"Посланник Белого дома Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер примут участие в саммите лидеров по гарантиям безопасности Украины в Париже во вторник, сообщил представитель Белого дома", - говорится в сообщении журналиста.
Встреча "Коалиции желающих" 6 января
- В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.
Что такое "Коалиция желающих"?
"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.
- і який в них рівень - зять і гольфіст ?
іх дом - мацква !
.
тільки не того, кого потрібно..
.
перенесли, борти заряджені ракетами
а удар планували та планують комплексний: авіаційний (кр та балістика), морський, сухопутна балістика та дрони
один елемент випав - перенесли
і погоду не подивились ? не вірю, або зовсім дебіли
.
Сподіваюсь, що їм незабаром теж прилетить по лікарні чи висоткам, як нам кожного дня прилітає, поки вони болтают єрундой з цими двома поцами, які взагалі ніхто та звуть їх ніяк.
Посібництво в державному тероризмі.
В суд - там найдуть що припаяти.
мір рашистів просувати будуть..
хто більш віддано смокче руду вісячку?