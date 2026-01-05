Уиткофф и Кушнер примут участие в саммите лидеров "Коалиции желающих" в Париже, - Axios

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер примут участие во встрече "Коалиции желающих" на уровне лидеров. Саммит состоится в Париже 6 января.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Виткофф и Кушнер присоединятся к встрече

"Посланник Белого дома Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер примут участие в саммите лидеров по гарантиям безопасности Украины в Париже во вторник, сообщил представитель Белого дома", - говорится в сообщении журналиста.

Читайте также: Фон дер Ляйен едет в Париж на встречу "Коалиции желающих"

Встреча "Коалиции желающих" 6 января

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году. Помимо более 30 стран, Чехия также является частью этой инициативы, которая активно участвовала в совместных переговорах между этими государствами при правительстве бывшего премьер-министра Петра Фиалы.

Читайте также: Рютте примет участие в заседании "Коалиции желающих"