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Туск: Європа має брати приклад з Польщі

Туск дав пораду європейським країнам

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у новорічному зверненні закликав Європу брати приклад із польського досвіду безпеки, міграційної політики та оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його новорічному зверненні, яке транслював телеканал Polsat News.

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У своїй промові глава польського уряду наголосив, що має багато підстав пишатися досягненнями країни за останні роки.Туск додав, що Польща стала прикладом для інших держав Європейського Союзу в питаннях захисту кордонів, внутрішньої безпеки та підтримки союзників.

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Безпека кордонів і міграційна політика

Дональд Туск підкреслив, що східний кордон Польщі нині є безпечним і добре захищеним. Він зазначив, що жорстка та відповідальна політика у сфері надання притулку дала відчутний результат.

"Це приклад для всієї Європи, який призвів до понад 90-відсоткового зменшення кількості нелегальних перетинів кордону", – заявив польський прем’єр.

Окремо Туск згадав про ефективну боротьбу зі злочинністю та протидію диверсійній діяльності, зокрема з боку Росії. За його словами, такі кроки підвищують рівень безпеки не лише Польщі, а й усього регіону.

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Армія, Україна та роль США

Прем’єр-міністр також назвав польські збройні сили найбільшою сучасною армією в Європейському Союзі. Він наголосив, що саме завдяки цьому Польща та Європа почуваються захищеними від загроз зі сходу.

Крім того, Туск нагадав про підтримку близько двох мільйонів українців, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Водночас він заявив, що Сполучені Штати погодилися в межах гарантій безпеки для України після досягнення мирної угоди направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення. На думку польського прем’єра, мир може бути досягнутий уже протягом найближчих тижнів.

  • Завершуючи звернення, Дональд Туск побажав європейцям бути енергійними, сміливими та безпечними, наслідуючи польський приклад.

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Топ коментарі
+14
Як пісятись в штаншки коли дрони летять на Польщу і коли ракети в 1 км від її кордону?)

Чи в тому як пд час ******** війни роздувати істерику через 100 річну історію?
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02.01.2026 02:46 Відповісти
+13
🤣🤣🤣 "заліз на стол й почав він вихвалятись...." (с).
Польща вже Францію, Німеччину, Бельгію та Голландію повчає..... пздц "кіно".... толерасти догралися....
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02.01.2026 02:01 Відповісти
+6
За такими діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії.
Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі.

Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.
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02.01.2026 05:36 Відповісти

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