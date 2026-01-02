Туск: Європа має брати приклад з Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у новорічному зверненні закликав Європу брати приклад із польського досвіду безпеки, міграційної політики та оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його новорічному зверненні, яке транслював телеканал Polsat News.
У своїй промові глава польського уряду наголосив, що має багато підстав пишатися досягненнями країни за останні роки.Туск додав, що Польща стала прикладом для інших держав Європейського Союзу в питаннях захисту кордонів, внутрішньої безпеки та підтримки союзників.
Безпека кордонів і міграційна політика
Дональд Туск підкреслив, що східний кордон Польщі нині є безпечним і добре захищеним. Він зазначив, що жорстка та відповідальна політика у сфері надання притулку дала відчутний результат.
"Це приклад для всієї Європи, який призвів до понад 90-відсоткового зменшення кількості нелегальних перетинів кордону", – заявив польський прем’єр.
Окремо Туск згадав про ефективну боротьбу зі злочинністю та протидію диверсійній діяльності, зокрема з боку Росії. За його словами, такі кроки підвищують рівень безпеки не лише Польщі, а й усього регіону.
Армія, Україна та роль США
Прем’єр-міністр також назвав польські збройні сили найбільшою сучасною армією в Європейському Союзі. Він наголосив, що саме завдяки цьому Польща та Європа почуваються захищеними від загроз зі сходу.
Крім того, Туск нагадав про підтримку близько двох мільйонів українців, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабної агресії Росії проти України.
Водночас він заявив, що Сполучені Штати погодилися в межах гарантій безпеки для України після досягнення мирної угоди направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення. На думку польського прем’єра, мир може бути досягнутий уже протягом найближчих тижнів.
- Завершуючи звернення, Дональд Туск побажав європейцям бути енергійними, сміливими та безпечними, наслідуючи польський приклад.
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Чи в тому як пд час ******** війни роздувати істерику через 100 річну історію?
Польща вже Францію, Німеччину, Бельгію та Голландію повчає..... пздц "кіно".... толерасти догралися....
Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі.
Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.