Кулемети, ракети й системи глушіння: Польща створює оборону від дронів уздовж східного кордону
Польща протягом двох років планує повністю завершити створення багаторівневої системи укріплень для протидії безпілотникам уздовж східного кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю The Guardian.
Зазначаться, що таке рішення ухвалили у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими дронами у вересні 2025 року.
"Очікуємо, що перші можливості системи будуть готові приблизно через шість місяців, а може, навіть раніше. А на завершення будівництва всієї системи знадобиться 24 місяці", – зазначив Томчик.
Як пояснив Томчик, нові системи протиповітряної оборони будуть інтегровані в стару лінію захисту, побудовану 10 років тому.
Він зазначив, що до системи будуть входити різні рівні захисту, зокрема:
- кулемети,
- гармати,
- ракети та
- системи глушіння дронів.
"Деякі з них призначені для використання лише в екстремальних умовах або в умовах війни. Наприклад, багатоствольні кулемети важко використовувати в мирний час", – додав Томчик.
Логістичні центри в прикордонних муніципалітетах
Також, за його словами, в кожному прикордонному польському муніципалітеті будуть побудовані спеціальні логістичні центри, де буде зберігатися обладнання для блокування кордону, готове до розгортання за лічені години.
Правда полягає в тому, що доки Україна захищається і бореться з Росією, Європі не загрожує війна в традиційному, строгому розумінні цього слова. Натомість ми зіштовхнемося з провокаціями та диверсіями", – сказав Томчик.
Однак він додав, що якщо Захід дозволить Росії перемогти в Україні, Кремль незабаром може звернути свою увагу на Європу.
Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю.
Стіна дронів
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає європейську ініціативу "стіна дронів" своєчасною та необхідною на тлі провокацій з боку Росії.
- Лідери Франції, Німеччини, Іспанії та Італії висловлюють обережність щодо проєкту "стіни дронів" ЄС у той час, як Балтійські країни закликають до швидкої реалізації для захисту від загроз з Росії та Білорусі.
- Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик нещодавно повідомив, що Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".
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їхня влада на відміну від наших улюбленців державу не зраджувала, вони таких не обирають
а ми залюбки
обсираємо все хороше, а поганців і погань возвеличуємо
Походу ЗЄ забув з поляками поділитися секретом успіху російського вторгнення.