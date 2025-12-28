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Новини Антидроновий захист
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Кулемети, ракети й системи глушіння: Польща створює оборону від дронів уздовж східного кордону

Після атак дронів Польща посилює східний кордон системою протидії БПЛА

Польща протягом двох років планує повністю завершити створення багаторівневої системи укріплень для протидії безпілотникам уздовж східного кордону. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю The Guardian.

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Зазначаться, що таке рішення ухвалили у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими дронами у вересні 2025 року.

"Очікуємо, що перші можливості системи будуть готові приблизно через шість місяців, а може, навіть раніше. А на завершення будівництва всієї системи знадобиться 24 місяці", – зазначив Томчик.

Як пояснив Томчик, нові системи протиповітряної оборони будуть інтегровані в стару лінію захисту, побудовану 10 років тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю

Він зазначив, що до системи будуть входити різні рівні захисту, зокрема:

  • кулемети,
  • гармати,
  • ракети та
  • системи глушіння дронів.

"Деякі з них призначені для використання лише в екстремальних умовах або в умовах війни. Наприклад, багатоствольні кулемети важко використовувати в мирний час", – додав Томчик.

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Логістичні центри в прикордонних муніципалітетах

Також, за його словами, в кожному прикордонному польському муніципалітеті будуть побудовані спеціальні логістичні центри, де буде зберігатися обладнання для блокування кордону, готове до розгортання за лічені години.

Правда полягає в тому, що доки Україна захищається і бореться з Росією, Європі не загрожує війна в традиційному, строгому розумінні цього слова. Натомість ми зіштовхнемося з провокаціями та диверсіями", – сказав Томчик.

Однак він додав, що якщо Захід дозволить Росії перемогти в Україні, Кремль незабаром може звернути свою увагу на Європу.

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Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю.

Стіна дронів

Автор: 

Польща (9578) дрони (8682)
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Топ коментарі
+17
може вони не ******* бо ми дурні
їхня влада на відміну від наших улюбленців державу не зраджувала, вони таких не обирають
а ми залюбки
обсираємо все хороше, а поганців і погань возвеличуємо
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28.12.2025 12:09 Відповісти
+9
Польща своїми діями показує що у нас таки відбулась зрада. Бо в нас нічого подібного не було.
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28.12.2025 12:08 Відповісти
+8
А могли б розміновувати проходи з Білорусі і будувати дороги для російських танків.

Походу ЗЄ забув з поляками поділитися секретом успіху російського вторгнення.
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28.12.2025 12:13 Відповісти

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