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Новини Безпека Європи Протидія безпілотникам РФ
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Спалює "Шахеди" і створює "невидимий щит": Польща створила електромагнітну ППО

У Польщі створили нову ППО

У Польщі розробили новітню систему протиповітряної оборони, здатну за лічені секунди виводити з ладу ворожі безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі TVP World.

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Нову технологію порівнюють з "невидимим щитом", адже вона не знищує дрони фізично, а електронним способом вимикає їхні системи. Розробка може суттєво змінити підходи до захисту критичної інфраструктури.

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Як працює система STRATUS

Інноваційну систему створили польські науковці з Гданського технічного університету. Вона отримала назву STRATUS і базується на застосуванні потужних електромагнітних імпульсів.

STRATUS використовує короткі електромагнітні  коливання високої інтенсивності. Вони порушують роботу електронних компонентів безпілотників або повністю виводять їх з ладу. На відміну від традиційних засобів боротьби з дронами, система не потребує стрілецької зброї чи вибухових перехоплювачів.

"Електромагнітний імпульс дозволяє нейтралізувати дрон майже миттєво, без фізичного знищення", — зазначають розробники.

Такий підхід значно знижує ризики побічних пошкоджень та робить систему безпечнішою для використання у міських умовах.

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Захист критичної інфраструктури

Науковці вважають, що STRATUS особливо ефективна для охорони аеропортів, електростанцій, портів та інших стратегічних об’єктів. Система також може застосовуватися під час масових заходів, де використання традиційних методів протидії дронам може становити небезпеку для цивільних.

Розробники наголошують, що нова технологія відкриває перспективи для створення комплексних систем безпеки та може бути інтегрована у сучасні оборонні рішення.

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) Польща (9578) дрони (8672) Шахед (2325)
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Топ коментарі
+21
В Польщі уряд дає гроші не квартально-коломойським міндічам, а науковцям, розробникам.
Тому і мають результат.
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26.12.2025 01:19 Відповісти
+20
Поки що ми лише "читаємо слова"... Результату нам, поки що, не демонстрували... Давайте побачимо його дію на "шахєдах". Заодно хай покажуть, як ця система буде взаємодіять з традиційними комплексами - наземними та повітряними... Адже електронні імпульси діють невибірково, і захоплюють сектор простору... Що буде, коли в нього потрапить наш літальний апарат? Літак, чи вертоліт?
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26.12.2025 01:29 Відповісти
+10
Звучить круто, але страшно . В юності я працював на радіорелейних станціях, тому трохи бачив за електромагнітне випромінювання. Коли станцію включали, хвилини через 3 хробаки лізли з під землі вішатись на дерева, а ти, якщо завтичив і не сховався в кунг, через 5 хвилин ригав гівном з самої прямої кишки.

Не хотів би я раптово опинитися під дією цієї вундервафлі як мінімум до того моменту, поки не почну малювати картини в стилі Пікассо гівном по стінах.
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26.12.2025 01:31 Відповісти

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