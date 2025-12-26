Спалює "Шахеди" і створює "невидимий щит": Польща створила електромагнітну ППО

У Польщі розробили новітню систему протиповітряної оборони, здатну за лічені секунди виводити з ладу ворожі безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі TVP World.

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Нову технологію порівнюють з "невидимим щитом", адже вона не знищує дрони фізично, а електронним способом вимикає їхні системи. Розробка може суттєво змінити підходи до захисту критичної інфраструктури.

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Як працює система STRATUS

Інноваційну систему створили польські науковці з Гданського технічного університету. Вона отримала назву STRATUS і базується на застосуванні потужних електромагнітних імпульсів.

STRATUS використовує короткі електромагнітні коливання високої інтенсивності. Вони порушують роботу електронних компонентів безпілотників або повністю виводять їх з ладу. На відміну від традиційних засобів боротьби з дронами, система не потребує стрілецької зброї чи вибухових перехоплювачів.

"Електромагнітний імпульс дозволяє нейтралізувати дрон майже миттєво, без фізичного знищення", — зазначають розробники.

Такий підхід значно знижує ризики побічних пошкоджень та робить систему безпечнішою для використання у міських умовах.

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Захист критичної інфраструктури

Науковці вважають, що STRATUS особливо ефективна для охорони аеропортів, електростанцій, портів та інших стратегічних об’єктів. Система також може застосовуватися під час масових заходів, де використання традиційних методів протидії дронам може становити небезпеку для цивільних.

Розробники наголошують, що нова технологія відкриває перспективи для створення комплексних систем безпеки та може бути інтегрована у сучасні оборонні рішення.