Естонія з 2027 року збільшить призов і змінить термін служби

В Естонії з 2027 року планують суттєво змінити систему строкової служби та збільшити кількість призовників до 4 100 осіб на рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі естонського мовника ERR.

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Про відповідні плани заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, призов до війська відбуватиметься двічі на рік, що дасть змогу більш гнучко планувати підготовку особового складу та краще враховувати професійні навички призовників відповідно до потреб Сил оборони.

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Чому Естонія змінює формат служби

У Міністерстві оборони Естонії пояснюють необхідність реформи зростанням обсягу військової підготовки та підвищенням технічної складності сучасних систем озброєння. Чинна модель із восьмимісячним терміном служби, а також окремі 11–12-місячні цикли вже не забезпечують достатнього рівня підготовки військовослужбовців.

"Нам потрібна більш ґрунтовна та послідовна підготовка, яка відповідатиме реальним завданням Сил оборони", – наголосив Певкур.

За оцінкою відомства, перехід на єдиний 12-місячний термін служби дозволить краще підготувати солдатів до використання сучасного озброєння та дій у складних умовах.

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Нова модель служби та безпекові виклики

Оновлена система передбачає шість місяців інтенсивної підготовки, після яких строковики проходитимуть ще пів року бойового чергування як практичний етап служби. Такий підхід має забезпечити постійну готовність нових систем озброєння та підвищити загальний рівень оперативної спроможності військ.

У Міноборони Естонії також пов’язують зміни з погіршенням безпекової ситуації в регіоні. Головна мета реформи – сформувати добре підготовлений резерв воєнного часу, здатний швидко реагувати на потенційні загрози.

На цьому тлі Естонія вже реалізує й інші оборонні проєкти. Зокрема, на початку грудня країна розпочала встановлення бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з Росією в межах спільної ініціативи балтійських держав зі створення так званої Балтійської лінії оборони.

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Раніше парламент Естонії не підтримав ініціативу тамтешньої партії "Батьківщина" щодо повного закриття кордону з Росією. Автори наголошували, що така ініціатива мала би допомогти знизити ризики провокацій з боку РФ та зміцнити безпеку східного флангу НАТО.

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